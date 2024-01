Golden Globe - Az Oppenheimer és a Szegény párák nyerte a filmes fődíjakat, de a Barbie is begyűjtött egy fontos trófeát!

Az Oppenheimer nyerte a legjobb drámai film, a Szegény párák pedig a legjobb vígjáték vagy musical film díját a 81. Golden Globe díjátadó gálán, amelyet helyi idő szerint vasárnap este rendeztek meg a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben.

CHristopher Nolan és Emma Thomas az Oppenheimernek járó filmes fődíjjal (Fotó: AP/TASR)

A televíziós mezőnyben az Utódlás lett a legjobb drámai sorozat, A mackó pedig a legjobb vígjáték sorozat díját szerezte meg. A legjobb korlátozott epizódszámú tévésorozat elismerését a Balhé című szériának ítélték oda.

A Golden Globe idén először átadott, mozis kasszasikereket elismerő trófeáját a Warner Bros. Barbie című produkciója kapta, amelynek globális bevétele meghaladta az 1,4 milliárd dollárt.

Az este házigazdája a filippino-amerikai Jo Koy volt. A műsorvezető néhány poénja érezhetően nem ért célba, aki ezt azzal magyarázta, hogy nagyon kevés ideje volt a felkészülésre, mivel decemberben kapta meg a feladatot.

A 81. Golden Globe-gála legnagyobb nyertese Christopher Nolan Oppenheimer című filmje volt: az atombomba atyjáról készült életrajzi filmet öt díjjal jutalmazták. A legjobb drámai film trófeája mellett Nolan a rendezői díjat is megkapta, a főszerepet alakító Cillian Murphy a drámai filmes mezőny legjobb színészének díját vehette át, Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplőét, Ludwig Göransson pedig a legjobb eredeti filmzenéért járó elismerést.

Cillian Murphy díját megköszönve a közönség derültségét kiváltva felidézte, hogy amint először belépett Nolan filmjének forgatására, rögtön tudta, hogy "látnoki rendező és mester kezébe került", mert az elkötelezettség és koncentráció olyan szintjével találkozott, amit például az is jellemzett, hogy "a színészek számára nem volt semmilyen ülő alkalmatosság".

Jórgosz Lánthimosz Szegény párák című Frankenstein-variációjával, amely a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában győzött, a főszereplőt, Bellát alakító, Emma Stone is elnyerte a legjobb színésznő díját. A görög filmrendező szürreális alkotása, amely Velencében Arany Oroszlán-díjat kapott, a nagy esélyesnek tartott Barbie orra elől vitte el a trófeát.

Emma Stone a díjat kezében tartva elmondta, hogy úgy tekint a filmre, mint egy romantikus komédiára, csak Bella magába az életbe szeret bele, nem egy személybe.

"Egyformán elfogadja a jót és a rosszat, és ez tényleg arra késztetett, hogy másképp tekintsek az életre" - tette hozzá.

A drámai filmes mezőny legjobb színésznőjének díját Lily Gladstone vehette át Martin Scorsese Megfojtott virágok című filmjéért. Gladstone, az első amerikai őslakos, aki ebben a kategóriában díjazott lett, köszönőbeszédét törzse nyelvén kezdte. "Ez történelmi győzelem. Nem egyedül engem illet" - fogalmazott.

A Golden Globe néhány viharos éve és egy sor botránya után a díjakat odaítélő Hollywoodba akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) teljesen átalakult, és a ceremónia az Oscar-gála, valamint a Grammy után a díjszezon harmadik legnagyobb díjátadójaként próbál visszatérni.

A Golden Globe-ot felvásárolta és nyereségorientált vállalkozássá alakította az Eldridge Industries. A korábban mintegy 90 tagot számláló HFPA-t feloszlatták, és most egy új, a világ minden tájáról érkező, mintegy 300 szórakoztatóipari újságíróból álló csoport szavaz a díjakról.

Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díját átvéve megköszönte a Golden Globe-os újságíróknak, hogy "megváltoztatták a játékukat".

A Greta Gerwig rendezte Barbie első díját Billie Eilish kapta a film What Was I Made For? című betétdaláért. A számos Golden Globe-díjra jelölt produkció később már csupán a mozis kasszasikerek mezőnyének trófeáját gyűjtötte be, amelyet a film sztárja és producere, Margot Robbie vett át.

"Szeretnénk ezt a bolygót minden egyes emberének ajánlani, aki felöltözött és elment a világ legnagyszerűbb helyére: a moziba" - mondta Robbie.

A legjobb forgatókönyv díjáért az Oppenheimer és a Barbie is versengett, de végül Justine Triet Egy zuhanás anatómiája című filmje vitte el, amely a legjobb nemzetközi film díját is megszerezte.

A vígjátékok filmes mezőnyében Alexander Payne Téli szünet című filmjének két sztárja is díjat kapott a gálán: Paul Giamatti a legjobb színész, a Da'Vine Joy Randolph pedig a legjobb női mellékszereplő lett.

A legjobb animációs film Golden Globe-ját Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotása kapta.

A televíziós Golden Globe-díjak közül a legjobb drámai sorozat trófeáját az Utódlás befejező évada nyerte el. A médiadráma ezzel harmadik díját gyűjtötte be a kategóriában. Az HBO-sorozat három sztárja, Matt Macfadyen, Sarah Snook és Kieran Culkin szintén díjjal távozott a gáláról.

A korona című Netflix-sorozatban nyújtott alakításáért Elizabeth Debicki a legjobb női mellékszereplő díját vehette át.

A mackó című Hulu-széria három díjat kapott: a legjobb vígjátéksorozat elismerése mellett Jeremy Allen White és Ayo Edebiri is díjazott lett.

A Golden Globe-ceremónián ugyancsak három díjjal jutalmazták a Balhé című korlátozott epizódszámú sorozatot: a kategória fődíja mellett Ali Wongot és Steven Yeunt is elismerték színészi játékukért.

A Golden Globe újonnan bevezetett stand-up-díját első alkalommal Ricky Gervaisnek ítélték oda.

(MTIO