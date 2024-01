Az SaS szerint Pellegrini nem méltó sem az államfői, sem a házelnöki posztra

Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke nem méltó sem az államfői, sem a házelnöki posztra – jelentette ki az SaS. A párt azt is bírálja, ahogy Pellegrini bejelentette, hogy csak január 19-én közli hivatalosan indulását az elnökválasztáson.

Richard Sulík (TASR - Jaroslav Novák)

„Pellegrini már a parlamenti választás óta tudja, hogy indul az elnökválasztáson, de csak húzza az időt, ennek bejelentésével és a választás időpontjának kihirdetésével is” – állítja Richard Sulík, az SaS elnöke. Szerinte Pellegrini nem akarja, hogy az indulása összekapcsolódjon az állam túszul ejtésével, az időhúzással pedig a többi jelöltet károsította meg, akik eddig nem tudták, mikor lesz a választás, és meddig lehet támogató aláírásokat gyűjteni az állampolgároktól.

Az SaS emlékeztet Pellegrini korábbi kijelentéseire, amikor Andrej Kiska vagy Zuzana Čaputová indult az elnökválasztáson. Akkor pártatlanságot várt el tőlük, most viszont a Hlas-SD elnökségében olyan hangok vannak, hogy Pellegrini államfővé választása esetén is a párt tagja, sőt elnöke maradhatna. Az SaS emlékeztet, az államfőnek együtt kell működnie a kormánnyal és a parlamenttel, de a fékek és ellensúlyok biztosításában is ugyanekkora szerepe van.



