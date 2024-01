Danko: „Az oszloppal nehezen írtam volna biztosítási eseményt”

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka közúti balesetet szenvedett Andrej Danko, az SNS elnöke. A politikus a közösségi oldalán közzétett videóban ismerte be a történteket, valamint elmondta, miért távozott a helyszínről.

A történtekről elsőként a Startitup számolt be, amely szerint az eset Pozsony Dúbravka városrészében történt. Danko egy gyalogosátjárónál lévő szemafor oszlopának hajtott neki, majd visszatolatott kocsijával, és hazament. Az autóból viszont szivárgott az olaj, a nyomok pedig egészen a garázsáig vezettek. Ennek köszönhetően a rendőrök hamar kopogtattak is az ajtóján.

„Nekimentem az oszlopnak, és akkor mi van?”

– reagált Danko a Startitup megkeresésére, majd közölte, hogy az esetet már jelentették a rendőrségen, be van biztosítva, a károkat pedig kész megtéríteni.

Nem sokkal később a politikus a közösségi oldalán is megosztott egy felvételt, amelyben közölte, mint minden halandó, ő is szenvedhet autóbalesetet. Elmondása szerint az ütközés úgy történt, hogy megcsúszott járművével, és ő ebben semmi különös dolgot nem lát. Mit mondja, az esetet jelentette a biztosítónak és a városházának is, és minden esetleges további lépést kész megtenni, a rendőrséggel is együttműködik. Kész vállalni a felelősséget, ha esetleg a biztosító nem az ő javára döntene.

Burkoltan arra is kitért, hogy a balesetet követően miért hajtott el a helyszínről.

„Az oszloppal nehezen írtam volna biztosítási eseményt”

– mondta Danko a videóban, majd hozzátette: mindenkinek saját döntése, hogy milyen véleményt formál a történtekről, ugyanakkor elismeri, hogy megrongálta az oszlopot, és ha szükség lesz rá, akkor kész megtéríteni a kárt.

A rendőrség a közösségi oldalán megerősítette, hogy amikor egységük a helyszínre ért, sem a sofőrt, sem a járművét nem találták a helyszínen, ebből kifolyólag nem lehetett tudni, ki volt a tettes, illetve alkoholtesztet sem tudtak vele végeztetni. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A történtekkel kapcsolatban Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter is megszólalt, aki megerősítette, hogy Danko együttműködik a rendőrséggel. Noha az SNS elnöke beismerte, hogy megrongálta az oszlopot, valamint a rendőrésg is megerősítette, hogy a berendezés megkárosodott, a belügyminiszter szerint az eset során nemcsak, hogy nem volt veszélyben senki élete vagy testi épsége, de még anyagi kár sem keletkezett.



