Egyre nagyobb a szakadék Danko és Pellegrini között

A Hlas elnöke, Peter Pellegrini lehetett volna a kormánykoalíció közös államfőjelöltje, ám a koalíciós szerződés kidolgozása során erről nem volt hajlandó beszélni – jelentette ki az SNS vezetője, Andrej Danko a TASR-nek adott interjújában.

Pellegrini és Danko (TASR)

Szerinte Pellegrininek nagyobb esélye lenne, ha a koalíció közös jelöltje lenne.

Kemény kampányra számítok. Szerintem keményen fogják támadni Pellegrinit és a környezetét. Biztos vagyok benne, hogy Ivan Korčok csapata, és az a csapat, amely Korčok mögött áll, nem fogja hagyni magát. Meg szerettem volna állapodni, de nem lehetett" - jelentette ki Danko, hozzátéve, hogy szerinte Pellegrini túlbecsüli a közvélemyény-kutatások eredményeit.

A SNS elnöke azt is elmondta, hogy legszívesebben Robert Ficot látná az államfői székben, de tárgyalásokat folytatnak Štefan Harabinnal is, és majd csak ezután fog a párt elnöksége dönteni arról, hogy indítanak-e saját jelöltet. Danko egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy ő lehet a befutó. A politikus állítja, a szükséges 15 ezer aláírást már összegyűjtötte.

Az európa parlamenti választások is szóba kerültek, Danko elmondta, örülne annak, ha 1 vagy 2 képviselő is befutó lenne.

Danko egy korábbi interjújában is támadta Pellegrinit, akkor azt mondta, az SNS választói nem is biztos, hogy tavasszal Pellegrinire adnák le a voksukat, szerinte a párttal szimpatizálókhoz inkább Harabin áll közelebb.

"Ez az, amit Pellegrini nem ért. Túl liberális. Én baráti jobbot nyújtottam neki, Pellegrini ezt elutasította. Hogy mi lesz tovább, az már az ő dolga"

- mondta az SNS elnöke, hozzátéve, hogy a választóknak egy elnökről "mindent kéne tudniuk".

Beleértve az irányultságát, a modorát, a viselkedését, a vagyonát. Egy államfőnek nemcsak arra kell felkészülnie, hogy szépen mosolyogjon vagy tudjon angolul, oroszul és németül. Meg kell tudnia mondani, hogy hány gyereke van, kit szeret, kivel él, miből finanszírozza a kampányát, és ezután választanak az emberek" - húzta alá korábban Danko.



(TASR, parameter)