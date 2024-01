A Jóbarátok londoni epizódjának forgatókönyve 32 ezer dollárért kelt el egy aukción (FOTÓ)

A kezdő ár 800 font volt.

A sorozat negyedik évadának utolsó, dupla epizódja forgatókönyvének egy példányát árverezték, amelyben a sorozat egyik főszereplője, a David Schwimmer színész által alakított Ross Geller esküvőjéről szólt. A forgatókönyvet néhány héttel az 1998-as londoni forgatás után a wembleyi Fountain Studiosban találta meg egy ott dolgozó. Az ő feladata az volt, hogy jegyeket osszon a stúdióba, ahol a forgatás zajlott. A férfi először nem tudta eldönteni, hogy mit kezdeni a papírokkal, végül úgy döntött, megtartja.

