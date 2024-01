Danko azt állítja, alkoholtesztnek vetette alá magát a balesete után, ami negatív lett

A parlament alelnöke, Andrej Danko alkoholtesztnek vetette alá magát a pénteki (január 12.) balesete után. Az eredmény negatív lett, nyilatkozta az RTVS O 5 minút 12 című vasárnapi politikai műsorában. Ennek megerősítésére és az eredmények közzétételére szólította fel a Belügyminisztériumot Michal Šimečka, a Progresívne Slovensko (PS) által jelölt parlamenti alelnök.

Andrej Danko (TASR - Jakub Kotian)

Danko elhagyta a baleset helyszínét, mert sérülései miatt kezelésre szorult. Az SNS elnöke ugyanakkor azt állítja, hogy mindent megtett, amit a rendőrség kért tőle.

Danko kijelentette, hogy hétfőn (január 15-én) elmegy a pozsonyi önkormányzatba, hogy 1500 eurót fizessen a megrongálódott jelzőlámpa miatt.

„Mondtam Dúbravka polgármesterének, hogy ha szükség van közmunkára, önként elmegyek és megcsinálom”

– tette hozzá. A balesetről bővebben nem kívánt nyilatkozni, mert Maroš Žilinka főügyész nyomozást indított az ügyben.

Šimečka úgy gondolja, ha Dankonak negatív lett volna az alkoholtesztje, akkor már pénteken ezzel védekezett volna.

„Általában közlik, hogy alkoholtesztet végeztek, nem tudom, a rendőrség miért tagadja meg ennek megerősítését”

– mutatott rá.

Šimečka szerint a PS aláírásokat akar gyűjteni egy rendkívüli ülés összehívására, amely célja, hogy Dankot eltávolítsák a parlament alelnöki posztjáról. A balesetért felelősséget kell vállalnia, mondta. „Ha elítélnek, vállalok minden felelősséget, de adjanak esélyt a védekezésre” – mondta Danko, hozzátéve, hogy addig nem nyúl az autóhoz, amíg ki nem vizsgálják az ügyet.

Az SNS vezetője először a műsorban erősítette meg, hogy indul az elnökválasztáson. Később azonban azt nyilatkozta, ha nincs erős nemzeti hangja, akkor a kampány során valaki mást támogatna, akinek ez megvan. Ilyennek tartja például Štefan Harabint, akivel tárgyalni akar a támogatásról. Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnököt is el tudja képzelni közös koalíciós jelöltként.

A PS Ivan Korčokot fogja támogatni az elnökválasztáson. Šimečka szerint tapasztalt diplomata, mindig is szolgálta hazáját és s szlovák érdekeket, békét és stabilitást fog hozni, és megfelelően képviselné Szlovákiát. „Az elnök szerepe a demokráciához szükséges erőviszonyok kiegyensúlyozásában is fontos. Nem engedhetjük meg, hogy ennek a kormánykoalíciónak elnöke is legyen Peter Pellegrini (Hlas-SD) személyében” – jelentette ki a PS vezetője.

Danko az európai parlamenti választásokon is harcolni akar. A PS a következő hetekben mutatja be jelöltjét az európai parlamenti választásokra.

TASR