A szlovákiai magyar művészeti, kulturális és társadalmi élet négy jeles képviselőjét is állami kitüntetésben részesített Zuzana Čaputová államfő

Idén utolsó alkalommal adta át a köztársasági elnök által adományozható kitüntetéseket Zuzana Čaputová köztársasági elnök Szlovákia megalakulásának 31. évfordulója alkalmából. A 33 díjazott között négy magyart is találunk, díjat kaptak Jarábik Gabriella, Szarka László, Kerekes Péter és Bartusz Gyula. Az érdemrendeket ma (vasárnap) este adta át az államfő a kitüntetetteknek a Szlovák Filharmónia épületében, a pozsonyi Vigadóban.

Fotó: TASR

Zuzana Čaputová köztársasági elnök négy magyar személyiséget, a szlovákiai magyar művészeti, kulturális és társadalmi élet jeles képviselőjét is kitüntetett Szlovákia megalakulásának 31, évfordulója alkalmából.

Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója a Pribina Kereszt II. fokozatát kapta. A kitüntetést a Szlovák Köztársaság kulturális fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért vehette át

Szarka László történész, a budapesti Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa és a komáromi Selye János Egyetem oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa a Fehér Kettőskereszt Érdemrend III. fokozatát vehette át. Őt a szlovák-magyar kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkájáért tüntette ki a köztársasági elnök.

Kerekes Péter szlovákiai magyar rendező, forgatókönyvíró és producer a Pribina Kereszt II. fokozatát kapta az államfőtől. Kerekest elsősorban dokumentumfilmesként tartják számon, legutolsó filmje, a 2021-ben bemutatott 107 anya több díjat is nyert európai filmfesztiválokon.

A kéméndi születésű, most Kassán élő Bartusz György szobrászművészt a Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozatával tüntette ki az államfő. A 90 éves képzőművész, szobrász, akcióművész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja a Szlovák Köztársasági fejlődéséért, a kultúra és a művészet területén végzett rendkívüli munkájáért kapta az elismerést.

Az államfő összesen 33 szlovákiai, magyarországi, cseh és lengyel személyiséget díjazott. Elismerésben részesült például Petra Vlhová síző, Ondrej Nepela műkorcsolyázó (in memoriam), Blaho Uhlár rendező, Koloman Kertész Bagala könyvkiadó, Adam Michnik, az 1989 előtti lengyel demokratikus ellenzék tagja, a Gazeta Wyborcza főszerkesztője és Václav Malý prágai segédpüspök is. Heten in memoriam kapták meg a kitüntetéseket.

- lpj -

A kitüntetettek listája Sorszám Keresztnév Vezetéknév Leírás Az állami kitüntetés típusa Indoklás 1 Gizela Fleischmannová Az illegális Munkacsoport tagja, zsidó aktivista Ľudovít Štúr Érdemrend I. fokozata, in memoriam A demokrácia, az emberi jogok és szabadságok védelme és fejlődése érdekében végzett rendkívüli munkájáért 2 Marína Paulínyová humanitárius dolgozó Milan Rastislav Štefánik Kereszt II. Fokozata, in memoriam A demokrácia, az emberi jogok és szabadságok védelme és fejlődése érdekében végzett rendkívüli munkájáért 3 Adam Michnik a lengyel demokratikus ellenzék tagja, a Gazeta Wyborcza főszerkesztője Fehér Kettőskereszt Érdemrend II. fokozata A Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kapcsolatainak sokoldalú fejlesztésében végzett rendkívüli munkájáért 4 Václav Malý prágai segédpüspök Fehér Kettőskereszt Érdemrend II. fokozata A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kapcsolatainak sokoldalú fejlesztésében végzett rendkívüli munkájáért 5 Darina Bancíková evangélikus pap Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata, in memoriam Szlovákia kulturális fejlődéséért, a demokrácia, az emberi jogok és szabadságok védelme és fejlődése érdekében végzett rendkívüli munkájáért 6 Otta Plávková újságíró Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata, in memoriam A demokrácia, az emberi jogok és szabadságok védelme és fejlődése érdekében végzett rendkívüli munkájáért 7 Rudolf Fiby a demokartikus ellenzék tagja Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata, in memoriam A demokrácia, az emberi jogok és szabadságok védelme és fejlődése érdekében végzett rendkívüli munkájáért 8 Peter Gombita pap, az Oáza nonprofit szervezet igazgatója Pribina Kereszt III. fokozata A Szlovák Köztársaság társadalmi fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért 9 Eva Sopková pszichológus Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság társadalmi fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért 10 Mariana Kováčová A Cemtrum Slniecko igazgatója Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság társadalmi fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért 11 Gabriella Jarábik A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság kulturális fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért 12 Eva Gašparová tanítónő Szlovák Köztársaság Államfőjének Érdemérme A Szlovák Köztársaság kulturális fejlődéséért végzett fontos munkájáért 13 Mária Bieliková A KInIT alapítója Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a tudomány, a technika és az oktatás területén 14 Mária Dušinská tudományos kutató, Norvégia Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a tudomány és a technika területén 15 László Szarka magyar történész Fehér Kettőskereszt Érdemrend III. fokozata Magyarország és a Szlovák Köztársaság kapcsolatainak sokoldalú fejlesztésében végzett rendkívüli munkájáért 16 Jan Rychlík cseh történész Fehér Kettőskereszt Érdemrend III. fokozata A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kapcsolatainak sokoldalú fejlesztésében végzett rendkívüli munkájáért 17 Petra Vlhová síző Ľudovít Štúr Érdemrend I. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a sport területén, a Szlovák Köztársaság hírnevének terjesztéséért külföldön 18 Jakub Krako paralimpiai síző Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a sport területén 19 Ondrej Nepela műkorcsolyázó Ľudovít Štúr Érdemrend I. fokozata, in memoriam A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a sport területén 20 Blahoslav Uhlár rendező Ľudovít Štúr Érdemrend III. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a kultúra és a művészet területén 21 Roman Polák rendező Pribina Kereszt I. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a színházművészet területén 22 Nina Poláková balettáncos Pribina Kereszt I. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a klasszikus balett területén 23 Peter Kerekes rendező, forgatókönyvíró, producer Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a filmművészet területén 24 Juraj Valčuha karmester Ľudovít Štúr Érdemrend I. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a kultúra és a művészet területén, a Szlovák Köztársaság hírnevének terjesztéséért külföldön 25 Peter Mikuláš operaénekes Ľudovít Štúr Érdemrend I. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a kultúra és a művészet területén, a Szlovák Köztársaság hírnevének terjesztéséért külföldön 26 Stanislav Rakús író Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért az irodalom területén 27 Koloman Kertész Bagala könyvkiadó Ľudovít Štúr Érdemrend III. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a kultúra és a művészet területén 28 Juraj Bartusz szobrász Ľudovít Štúr Érdemrend II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a kultúra és a művészet területén 29 Július Koller képzőművész Pribina Kereszt I. fokozata, in memoriam A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a képzőművészet területén 30 Eva Husáriková festő Szlovák Köztársaság Államfőjének Érdemérme a határon túli szlovákok kultúrájáért és művészetéért végzett rendkívüli munkájáért 31 Marián Marko az Alexander Duchnovic színház igazgatója Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság kulturális fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért 32 Eva Pavlíková (vl. menom Kubošiová) színésznő Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság kulturális fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért 33 Peter Bebjak rendező Pribina Kereszt II. fokozata A Szlovák Köztársaság fejlődéséért végzett rendkívüli munkájáért a filmművészet területén

Forrás: Köztársasági elnöki hivatal