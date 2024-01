Biztonsági ellenőrzésnek vetik alá az iskolákat Szlovákiában

Biztonsági ellenőrzést tart a belügyminisztérium az alap- és középiskolákban – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter, miután tárgyalt Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszterrel. Emellett kérdőívet állítanak össze a főiskolák és egyetemek számára. Mindként miniszter prioritásnak tartja a biztonságos iskolákat és a fiatalok mentális egészségét.

Matúš Šutaj Eštok és Tomáš Drucker (Fotó: TASR - Martin Baumann)

Az átvilágítás eredményei alapján sorolják majd egyes biztonsági kategóriákba az iskolákat. „Az operatív tevékenységünknek köszönhetően most is tudjuk, melyek a kockázatosabb helyek, és a biztonsági ellenőrzéstől konkrét adatokat és statisztikákat várunk, amelyek a segítségünkre lesznek” – vázolta Šutaj Eštok. Az iskolák besorolása támpontot ad majd, hogyan kell hatékonyan és gazdaságosan reagálni a biztonsági helyzetre az egyes iskolákban. A főiskolák ellenőrzését az első negyedévben akarják előkészíteni.

Ezt követően minden iskola számára ki akarnak jelölni egy személyt a rendőrségen, akivel szükség esetén azonnal kapcsolatba lehet lépni, esetleges iskolai támadásnál pedig megyeszékhelyenként ez a személy irányítaná a gyors beavatkozást.

A mentális egészség terén Drucker a gyerekekkel, a tanárokkal és a szülőkkel való foglalkozást is bevonná a megelőzésbe. Hozzátette, a gyerekeknek el kell magyarázni, hogyan viselkedjenek, mit tegyenek különféle veszélyhelyzetekben, illetve kihez forduljanak, ha zaklatást tapasztalnak. Emellett a pedagógusokkal és az iskolaigazgatókkal való intenzívebb együttműködést hangsúlyozta, a családokat és az érintett minisztériumokat is bevonná a megelőzésbe. „Segélyvonalaink is vannak a gyerekek számára, ezek egy részét a civil szektor működteti” – jegyezte meg az oktatási miniszter. Azt is hozzátette, idén és jövőre is jelentős összeget fordítanak például az iskolapszichológusok tevékenységének támogatására.



TASR