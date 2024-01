Forró Krisztiánnal melegített, és megtalálta a „kisebbségbarát” hangját Robert Fico, aki ma Orbán Viktorral találkozik

Forró Krisztiánnal találkozott tegnap Robert Fico, aki ma Orbán Viktorral tárgyal Budapesten. Forró Krisztián szerint ez az első, de nem az utolsó hasonló találkozásuk volt, jövő héten pedig Martina Šimkovičová kulturális miniszterrel is tárgyal. Forrónak sűrű napjai voltak, a hétvégén ugyanis Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is egyeztetett. A Magyar Szövetség új alelnöke, Gyimesi György közben azt sajnálja, hogy nem a választások előtt kötöttek alkut a Smerrel és Robert Ficóval.

Fotó: Facebook/robertficosk

Forró Krisztiánnal „melegített” tegnap Robert Fico miniszterelnök a mai találkozójára Orbán Viktorral. A kormányfő megtalálta a „kisebbségbarát” hangot is a találkozó után, amelyről ő maga is beszámolt a Facebookon. „Nagyon fontos nekem a szlovákok és a magyar kisebbséghez tartozók békés együttélése Szlovákiában, akárcsak a baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolat Szlovákia és Magyarország között” – írta a Facebookra Fico. Szerinte mindig is az volt az alapelve, hogy mindegy, kiről van szó, „legyen az szlovák, magyar, cseh vagy ruszin, aki Szlovákiában él”. Szerinte ugyanis „mindenkinek egyforma problémái vannak, és ugyanúgy megérdemli a kormány figyelmét”. Megerősítette, hogy a kormány egyik idei kihelyezett ülése Szlovákia déli régiójában lesz, sőt azt állítja, hogy ezt egyenesen ő javasolta.

Forró Šimkovičovával is találkozik, majd újra Ficóval

A találkozóról tegnap tájékoztatta lapunkat Forró Krisztián is, ő is elárulta, hogy lesz egy kihelyezett kormányülés valamelyik dél-szlováiai régióban, és jövő héten találkozni fog Martina Šimkovičová kulturális miniszterrel, akivel a Kisebbségi Kulturális Alap tervezett átalakításáról akar egyeztetni. Ezen a megbeszélésen jelen lesz Horony Ákos kisebbségi ügyi kormánybiztos is. Forró szerint a kulturális miniszterrel tervezett megbeszélés témája lesz a KKA sorsa mellett a kisebbségek jogállásáról szóló törvény és a kétnyelvűség bővítése is.

„Ezeket a kérdéseket a jövő heti találkozón fogjuk megbeszélni a kisebbségi kormánybiztossal, amelyen a miniszter asszony is jelen lesz” – írta a pártelnök.

Forró szerint egyébként Ficóval „a közösségünket és az általunk lakott régiókat érintő legfontosabb témákról” egyeztettek, de a többi témáról nem árult el részleteket. „A többi téma az elkövetkezendő tárgyalások alapját fogják képezni” – válaszolta a Paraméter kérdésére Forró.

Megerősítette azt is, hogy ez volt az első találkozó közte és Robert Fico között a kormány megalakulása után, de ennek még lesz folytatása, amire Fico ígéretet tett.

„Meghatározta a következő találkozó időpontját, amelyen részletekbe menően is tudunk foglalkozni ezekkel a témákkal” – mondta Forró a Ficóval folytatott találkozóról.

Azt azonban a Magyar Szövetség elnöke nem árulta el, hogy erre a második találkozóra mikor kerül sor. Gyimesi György, a Magyar Szövetség alelnöke azonnal koalíciót vizionált a találkozóról készült bejegyzés alatt

„Ha ilyen képet készített volna Forró 2023. 09. 29-e előtt, és nem arról beszélt volna, hogy a Smerrel nem, akkor ma kormánypárt vagyunk” – írta Gyimesi a Fico oldalára kitett közös fotó és bejegyzés alá.

Szijjártóval is egyeztetett

Két nappal a Ficóval tartott egyeztetés előtt a Magyar Szövetség delegációja találkozott Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is, az Drégelypalánkon, miután átadták a szlovákiai Ipolyhídvég és a magyarországi Drégelypalánkot összekötő új Ipoly-hidat. Forró szerint itt is a szlovákiai magyarok problémáiról volt szó.

„Ígéretet kaptuk, hogy Robert Fico miniszterelnök jövő heti budapesti látogatásán hangsúlyosan fogják felvetni a közösségünk számára fontos dél- és kelet-szlovákiai fejlesztések kérdéseit” – írta múlt heti bejegyzésében Forró.

(Forrás: Facebook/forro.krisztian.hivatalos)

- lpj -