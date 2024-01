Tízen éjszakáznak a dunaszerdahelyi hajléktalanszállón, ahol hőszivattyús fűtőrendszerre álltak át

Tavaly tavasszal a város tulajdonába került a hajléktalanszálló épülete a dunaszerdahelyi Kukučín utca végén, az autóbusz-pályaudvar mellett, decemberben pedig modernizálták a fűtőrendszerét. Jelenleg 10-en éjszakáznak itt.

Fotó: Paraméter

Korábban a Szlovák Vasutak állami vállalata birtokolta az épületet, melyet hét éven keresztül bérelt az önkormányzat. Az épület rossz állapotban volt, a fűtőrendszere elavult, a tulajdonos viszont nagyobb beruházást nem hajtott végre rajta. Az ingatlant 318 ezer euróért vásárolta meg a város.

Hájos Zoltán polgármester a decemberi plénumon elmondta, hogy az épületet nagy kapacitású gázkazánokkal fűtötték azóta, illetve azokkal melegítettek vizet, ami viszont nem igazán költséghatékony megoldás.

Decemberben sor került egy modernizálásra, a hónap közepétől hőszivattyús rendszerrel fűtik ki az épületet - árulta el kérdésünkre Bartalos József, a városi hivatal szociális osztályának munkatársa.

A hőszivattyú beszállítására és a fűtőrendszer modernizálására a város tavaly írt ki nyilvános közbeszerzést, mely során a dunaszerdahelyi székhelyű Sanimex vállalat került ki győztesen. A céggel december első felében kötötték meg a szerződést, mely hozzávetőlegesen 26 ezer eurós költségről szólt.

Bartalos Józseftől megtudtuk, hogy a hajléktalanszálló 12 férőhelyes, pillanatnyilag 10-en használják éjszakai menedékként, este nyolctól reggel hatig lehetnek bent

Portálunknak az egyik lakó panaszkodott arra, hogy reggel el kell hagyniuk a helyet, mivel a város csak éjszakai portást tud biztosítani. Molnár Tímea, a városháza oktatásügyi és szociális főosztályának vezetője szintén a decemberi plénumon számolt be arról, hogy a szállón jelenleg két éjjeli őr felváltva biztosítja a bejutást, 24 órában ezt egyelőre nem tudják megoldani.

"A kliensek a délelőtt folyamán két órán át bent tartózkodhatnak a szálló épületében, délutánonként a Karcsai úton található Közösségi Központban pedig lehetőségük van akár az interneten meghirdetett szabad álláshelyeket böngészni" - egészítette ki mindezt Bartalos József.

Annak is megvannak a feltételei, kik költözhetnek be a hajléktalanszállóba. "Az új klienssel először természetesen személyes beszélgetés zajlik le, melynek folyamán le kell tisztáznunk az utcára kerülés okát, ill. idejét, és hogy miért nem tud az illető magáról gondoskodni vagy a család segítségét miért nem tudja kérni. Miután megismerkedünk az illető élethelyzetével, megbeszéljük, milyen téren és hogyan tudunk segíteni, ill. közöljük a szállón tartózkodás feltételeit" - árulta el a szociális osztály munkatársa. Ezek közt szerepel az is, hogy ittas állapotban nem engedhetik be.

Hozzátette, hogy ha van szabad kapacitás a szállón, akkor már a megbeszélés utáni este segítséget tud biztosítani az illető számára a város a szállást, emellett a tisztálkodást és napi egyszeri étkezést illetően is. Az épületbe ugyanakkor a hajléktalanok nem vihetnek be akármit, csupán a legszükségesebb dolgaikat, az okmányaikat és a ruháikat.

(SzT)