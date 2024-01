EURO-2024: Müller a közelmúlt rossz eredményei ellenére hisz a német sikerben

A német válogatott közelmúltbeli rossz eredményei ellenére Thomas Müller hisz abban, hogy a magyar csapattal azonos csoportban szereplő házigazda képes megnyerni a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot.

Fotó: TASR/AP

"Képesek vagyunk rá, igen, erről meg vagyok győződve. Ennek ellenére a német futballban mindenkinek, különösképp nekünk, játékosoknak le kell szállnunk kicsit a magas lóról" - fogalmazott a Bayern München 34 esztendős világbajnok támadója arra utalva, hogy a március vége óta lejátszott 10 meccséből csupán kettőt nyert meg a német együttes, s két döntetlen mellett hatszor kikapott.

"Elvesztettük azt az érzést, hogy a pályán minden pillanatban a maximumot kell nyújtanunk. Még Németországnak is, még a mi technikás játékosainknak is" - tette hozzá Müller, aki 2012-ben és 2016-ban is a bronzérmes válogatott tagja volt.

A Nationalelf június 14-én a skót csapattal, 19-én a Marco Rossi vezette magyar válogatottal, 23-án pedig Svájc legjobbjaival mérkőzik meg a kontinenstorna A csoportjában.



MTI