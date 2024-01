40 napig ült ártatlanul egy osztrák börtönben a magyar családapa, hivatali hiba miatt került oda

Hivatali hiba miatt került börtönbe egy magyar férfi, Kovács Károly. A háromgyermekes családapát nemzetközi elfogatóparancs alapján, embercsempészet gyanúja miatt verték bilincsbe. Tavaly október közepén került börtönbe, majd házi őrizetbe. November 30-án pedig átadták a férfit Ausztriának, ahol 40 napig ült börtönben.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

A férfi autójával szír illegális bevándorlókat csempésztek a szomszédos országokba. A bűncselekmények elkövetésekor ugyanakkor az autó már nem volt a tulajdonában, ugyanis eladta azt. A tulajdonosváltást annak rendje, s módja szerint be is jelentette, ám ez nem került be időben a rendszerbe, így őt gyanúsították embercsempészettel.

‚Az ügyész ragaszkodott ahhoz, hogy bűnös vagyok, de a bizonyítékainkat látva a bíró végül elismerte, hogy a hatóságok nagyot hibáztak és január 8-án minden vád alól felmentett“ – mesélte a férfi, aki az osztrák börtönben töltött napjait végig magánzárkában töltötte, a karácsonyt pedig nem tölthette szeretteivel, mert az utolsó pillanatban elhalasztották a december 22-i tárgyalását.

„A lányunk kisebb sokkot kapott, amikor meglátta az apját bilincsben. Három hónapig pokol volt az életünk, nem volt se éjjelünk se nappalunk, a férjem ártatlanul ült egy olyan dolog miatt amit nem is ő követett el. Hiába mondta a bíró, hogy sajnálja, tönkretették azt, amit az elmúlt hét évben felépítettünk. Segítségből tartjuk fenn magunkat, valószínűleg nem tudjuk visszahozni a vállalkozást. A férjemnek épülnie kell még testileg és lelkileg is“ – nyilatkozta a férfi felesége.

A Blikk információi szerint a tucatnyi illegális bevándorló elé mindössze egy képet tettek a férfiről, ők pedig azt mondták, felismerték. Ezzel szemben a védelem számos olyan GPS-adatot, képeket, felvételeket, híváslistákat, tanút sorakoztatott, ami egyértelműen az ellenkezőjét bizonyítja. A férfi ellen folytatott eljárást ezért jogerősen megszüntették.

(hvg.hu)