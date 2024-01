A CBD olaj hatása a szervezetre

Az ember arra törekszik, hogy boldog és elégedett legyen, ennek pedig a testi és lelki egészség az alapja. Ha ezek valamelyike problémás, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy visszaállítsuk az egyensúlyi állapotot. Már elődeink is igyekeztek megtalálni a természetben azokat a szereket, melyekkel javíthattak az egészségi állapotukon és ma is - amikor már modern és korszerű gyógyszerek is a rendelkezésünkre állnak -, nagyon fontosak a természetben fellelhető csodás gyógyító anyagok.

A kender, mint gyógyító növény

Amikor a kannabiszról beszélünk, akkor sokan általában a kábító hatására fókuszálnak, pedig ma már a kender alkotórészei szétválaszthatók. A Hemplux webshopjában is beszerezhető CBD olaj a kannabisz egyik összetevője, azonban a bódultságot okozó THC-val szemben ennek az összetevőnek semmiféle pszichoaktív hatása nincs. Így a CBD olaj egy teljesen biztonságos kiegészítő szer, ami segíthet az egészség megőrzésében, illetve számtalan betegség esetén be lehet vetni.

A CBD hat az idegrendszerre

A CBD-t először az epilepszia kutatásában vizsgálták és azt tapasztalták, hogy kiválóan hat a betegség tüneteire. Ez azt jelenti, hogy az epilepsziás rohamok erőssége csökkent, a rohamok egyre ritkábban jelentkeztek, sőt, bizonyos esetekben meg is szűntek. Más idegrendszeri betegségek esetében is pozitív hatást hozott, ezért érdemes kipróbálni Parkinson-kór, Alzheimer-kór vagy szklerózis multiplex esetén is. Általános fájdalomcsillapító hatása miatt csökkenti a migrénes fájdalmat, az ízületi panaszokat és a gyulladásokat.

Általános immunerősítés

Az immunrendszer az egészség alapja, hiszen megvédi a szervezetet a kórokozóktól és a betolakodók ellen ellenanyagokkal védekezik. A CBD olaj stimulálja az immunrendszert, ezáltal kevesebbszer leszünk betegek, így különösen a téli, vírusos időszakban remekül segíti a szervezetet.

Rákellenes hatás

A daganatos megbetegedések magas száma miatt nagy reményt fűztek a rák kezeléséhez. A kutatások azt bizonyították, hogy vastagbélrák esetén hatásos lehet, mivel a daganatos sejtek számát sikerült csökkentenie úgy, hogy közben az egészséges sejtek száma nem változott. Ezenkívül a betegek kísérő tünetei - mint például a fájdalom - is csökkentek.

Szorongásoldó hatás

Nagyon sok betegség hátterében a folyamatos szorongás áll, ezért annak csökkentése a fő betegség hatását is csökkentheti. A lelki tünetek rengeteg ember mindennapi életét nehezítik meg, a CBD pedig segíthet ezek leküzdésében. A depresszió, a poszttraumás stressz, az evészavarok vagy az állandósult alvásproblémák ellen érdemes megpróbálni a CBD olajat, mivel a szorongás csökkentése következtében ezek a problémák is mérséklődhetnek.

A CBD a kender olyan alkotórésze, amely természetes módon segíti a szervezetet, beindítja az öngyógyító folyamatokat, csökkenti a szorongást, számtalan pozitív testi és lelki hatással rendelkezik. További előnye, hogy nem csupán felnőttek, de akár gyermekek vagy háziállatok számára is biztonsággal használható.

(PR-cikk)