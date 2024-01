LÉNYEG: Kedves maffiózók, jöjjenek csak rabolni Szlovákiába, az egész bandájukkal, a hajuk szála sem görbülhet!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR/AP

Néhány hónap múlva távozik a posztjáról Zuzana Čaputová, aki ettől függetlenül fontosnak tartotta, hogy csütörtökön elmenjen a parlamentbe és ott figyelmeztesse a kormánykoalíció politikusait arra, a választások megnyerése nem jelenti azt, hogy bármit megtehetnek. A köztársasági elnök nem óhajt újrázni, ezért nem is indul a márciusi választásokon a tisztség elnyeréséért, így kampányszlogenek nélkül mondhatta el a képviselőknek a kifogásait a kormány büntetőjogi csomagjával kapcsolatban. Amivel meg tényleg van elég baj, és nem csupán az, hogy többek között a speciális ügyészséget is megszüntetné.

Az államfő elmondta a tutit

A kormány gyorsított eljárásban akarja a törvényhozás torkán lenyomni ezt a törvénytervezetet, ami meg mellőzné a szakmai vitát. Pedig az államfő szerint a jogszabály büntetőjogi szempontból is több sebből vérzik. Mert mondjuk egy 350 ezer eurós értékű betöréses lopás esetén elég lenne feltételes szabadságvesztésre ítélni az elkövetőt. Pedig ennyi pénzt 60 év alatt is csak akkor spórolna össze az ember, ha havonta 500 eurót gyömöszölne bele a perselybe. A leggyakoribb vagyon elleni bűncselekmények elkövetői meg akkor is fellélegezhetnének, ha a rablásukat bűnszervezetben követték el. A szlovákiaihoz hasonló kedvező büntetési tételekhez foghatót nem tartalmaz egyik környező ország büntetőtörvénykönyve sem. Aztán itt van még az elévülési idő megrövidítése is, ami miatt örökre büntethetetlenné válna több ezer már elkövetett vagyon elleni vagy gazdasági bűncselekmény, ami gyakorlatilag általános amnesztiát jelent. Ezért aztán nem csoda, hogy ennek az egész reformnak az elhalasztását kérte a parlamenti képviselőktől Zuzana Čaputová. Még szerencse, hogy a parlament elnöke szerint a törvény második olvasatban még simán változhat, amivel összefüggésben azonban az államfő úgy vélekedik, hogy ez nem a kormánykoalíció érdeme. Ha ugyanis nem lenne a politika és a nyilvánosság nyomása, a legnagyobb valószínűséggel mára már érvénybe lépett volna az új szabályozás, mert a koalíció eredetileg azt szerette volna elérni, hogy ez a csomag január közepétől kedveskedjen azoknak, akiknek vaj van a fején.

Fico mereven tiltakozik

A maga mögé mindenkit is felsorakoztató szlovák miniszterelnök természetesen visszautasítja Čaputová összes bírálatát, és a kormány juszt sem fogja visszavonni a büntetőjogi reformot, a speciális ügyészséget meg aztán mindenképpen meg akarja szüntetni. Minek itt egy olyan intézmény, amelyik a górék korrupciós ügyeivel szöszmötöl? A kormányfő elsősorban azt tette, amihez tényleg ért: a köztársasági elnök személyét támadta, az „ellenzék szóvivőjének” nevezte, tárgyi kifogásait azonban nem cáfolta. Fico meggyőződése, hogy az elnöknek azokra a jogsértésekre kellett volna reagálnia, amelyek az előző kormány idején követettek el az akkori kabinet emberei. A pártelnök a feje tetejére állítva a tényeket, arról szónokolt, hogy nem fogadja el, hogy az államfő a bűn védelmezőjeként lépett fel a parlamentben, hiszen a 2023-ig tartó időszakban állítólag súlyosan sérültek az emberi jogok. Fico felemlegette a 2021-es őrizetbe vételét, amikor tiltakozást szervezett a Covid-intézkedések ellen, és a rendőrség bevitte kihallgatásra, mint az illegális rendezvény egyik szervezőjét. Mert akkoriban éppenséggel tilos volt hat főnél nagyobb létszámú rendezvényeket tartani. A kormányfő még azt a költői kérdést is felvetette, hogy mit tenne az államfő, ha a csütörtökre beharangozott egyik ellenzéki nagygyűlés előtt pár perccel letartóztatnánk Michal Šimečkát, a legerősebb ellenzéki párt vezetőjét.

Pellegrini szakmaiságot is ígér

Peter Pellegrini, az emberarcú "smeres" meg a sajtóosztályán keresztül üzent egy barátságosat, miszerint ő a parlament első embereként folytatja a tárgyalásokat a főügyésszel, az igazságügyi miniszterrel és más szakértőkkel, hogy a tárgyalások eredménye a Büntető törvénykönyv lehető legminőségibb módosítása legyen. Szóval mindenki lenyugodhat. A koalíciós csapatok bár harcolnak, de a kormány második legerősebb pártjának irányítója a helyén van.

Égnek áll a hajunk

A legkisebb kormánypárt vezetője, Andrej Danko is közölt valami olyasmit, hogy az SNS képviselői annyira nem csípik Čaputovát, hogy elhagyták az ülésteremet, amikor az elnök asszony beszélt. Nem bocsátották meg az államfőnek, hogy a választásokat követően az egyik miniszterüket nem akarta kinevezni. De a nemzetiek vezetője akár a fejére is állhat, akkor sem feledteti, hogy még nem úszta meg a múlt heti közúti balesetét, amit valószínűleg piásan hajtott végre. Ellenkező esetben nem kellett volna a rendőrségnek fél napot várnia arra, hogy a parlament alelnöke belefújjon a szondába. Közben Danko, akivel kapcsolatban ma az is megerősítést nyert, hogy az orosz állam csókosa, egy fura emberét rakhatta be egy új pozícióba. Az SNS egyik képviselőjét ugyanis kormánybiztosnak nevezték ki a koronavírus-járvány ideje alatti folyamatok felülvizsgálatára. A ciki csak az, hogy ez az alak egy aránylag ismert oltásellenes arc, aki a szabadidejében összeesküvés-elméleteket gyárt. De ilyen ország ez a Szlovákia, ahol a politikai életben alig mozognak épkézláb gondolatokra képes egyének. Amitől meg az ember haja égnek áll. Vagy egyenesen kihull. Ám az sem baj, mert ilyen esetekre is akad megoldás. Amit a nemzeti tanács "gyerekgyáros" exelnöke mutatott be azzal, hogy elutazott Törökországba, mert hagyta magát rábeszélni egy kis hajbeültetésre.

Sidó Árpád