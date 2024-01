Szlovákiai magyar civilek tüntettek Érsekújvárban

A tüntetést szervező Kompromisszum polgári társulás felhívta a figyelmet arra is, hogy a decemberben kezdődött tüntetéssorozatból a dél-szlovákiai települések eddig kimaradtak.

Fotó: Kompromisszum PT - Facebook

"Szlovákiában az elmúlt hetekben tüntetéssorozat indult a Fico kormány tervezett igazságügyi reformja ellen. A dél-szlovákiai települések eddig kimaradtak ezekből, pláne olyanok, ahol a magyarok aránya meghaladja a 20%-ot" - jegyzik meg.

Közölték, hogy miután a polgári kezdeményezés több tagja is Érsekújvárból származik, így ott szervezték meg az első tüntetésüket. "Természetesen mi is szerettünk volna élni demokratikus jogunkkal, és kifejezni nemtetszésünket. Az eredmény felemás lett: hivatalos engedélyt csak délután 4-kor kaptunk, de így is eljött 25-30 ember. Polgárok találkoztak és eszmecseréltek, kifejeztük aggályainkat és félelmeinket" - fogalmaznak.

Mindazonáltal pozitívan értékelik a jelenlétet és a visszajelzéseket, valamint azt is, hogy magyar szót lehetett hallani a tüntetés során. A visszajelzések alapján egy következő alkalommal nagyobb részvételre számítanak.

Egy héttel ezelőtt, a szintén több városban megvalósult tüntetések másnapján Dunaszerdahelyen szervezett demonstrációt Szabó Michal, az egykori OĽaNO, a mai Slovensko mozgalom járási koordinátora. A eseményről ugyancsak meglehetősen későn, és csak Szabó Facebook-oldalán értesülhetett a nyilvánosság, ami a részvételen is megmutatkozott, összesen 15-20 ember jött el.

