Matovičék mindent megtesznek azért, hogy ne Pellegrini nyerje az államfőválasztást

A Slovensko mozgalom mindent megtesz, hogy ne Peter Pellegrini nyerje az államfőválasztást – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Igor Matovič, a mozgalom elnöke. Azt továbbra sem árulta el, indítanak-e saját jelöltet és milyen kampányt fognak folytatni.

Fotó: TASR

„Világos, hogy a maffiakormány a saját soraiból akar államfőt, aki majd megvédi” – jelentette ki Matovič. Szerinte Pellegrini pont ilyen elnök lenne, és felidézte állítólagos korrupciós ügyét egy állami megrendeléssel kapcsolatban, továbbá azt, hogy nem tudja igazolni a vagyona eredetét és pártjának finanszírozását.

Matovič továbbra is azt vallja, szükség lenne egy konzervatív női jelöltre az államfőválasztáson, és elárulta, hogy megszólította Erika Jurinovát, Zsolna (Žilina) megye elnökét, aki viszont egyelőre „sikeresen ellenáll” neki. Hozzátette, csak kitaláció, hogy a felesége indulna az államfőválasztáson. Ivan Korčokot az egyik megfelelő jelöltnek tekinti, de reméli, lesz más, akit a konzervatív választók is elfogadnak.

Pellegrini korábban közölte, hogy pénteken jelenti be hivatalosan az indulását, a Hlas-SD elnöksége ezt már megszavazta.

TASR