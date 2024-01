Nem akar elcsúszni a jeges utakon? Utánozza a pingvineket!

„A pingvinséta biztonságosabb módja a közlekedésnek hideg időben, mivel segíthet megőrizni a stabilitást, és minimálisra csökkentheti az egyensúlyvesztés vagy a jégen való elcsúszás kockázatát“ – mondták az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatának (NHS) szakértői.

Íme néhány tipp, hogyan utánozzuk a pingvineket:

- Enyhén hajlítsa meg és lazítsa el a térdét

- Enyhén tárja szét a lábát

- Nyújtsa ki a karját az oldala mentén

- Sétáljon egyenes lábakkal és rövid léptekkel

- Tartsa a súlypontját egyenesen a lábak felett.

