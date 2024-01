Távozik a Slovan alapembere, akinek a bal lábától mindenki rettegett; a DAC még várat az új igazolásokkal

Ezúttal is összegyűjtöttük az összes átigazolást, amik a Niké Liga csapatinál mentek végbe az elmúlt héten.

Aleš Čermák (balra) és Lucas Lovat (jobbra) küzd a labdáért a legutóbbi Slovan-DAC bajnokin (Fotó: TASR)

Dunaszerdahelyen egyelőre nagy a csend az átigazolásokat illetően. A DAC még nem jelentett be egy érkezőt sem, Risvanis és Niarchos után viszont újabb két labdarúgóval gyarapodott a távozók névsora. Urblík Norbert Győrben, Szolgai Máté pedig Mezőkövesden tölti az idény tavaszi felét.

A Slovan Bratislava elengedte alapemberét, a brazil Lucas Lovatot. A 27 éves balszélső védő 2020-ban a Spartak Trnavától érkezett Pozsonyba, eleinte pedig nem sok játéklehetőséget kapott – köszönhetően egy súlyos lábsérülésnek is. Az előző idényben viszont egyértelműen az égszínkékek meghatározó játékosává vált, 24 bajnokin 1 góllal és 8 gólpasszal segítette csapatát. Ezt az egy gólt épp Dunaszerdahelyen szerezte, a DAC ellen – ballal, a tizenhatos sarkáról vette be Petráš kapuját. Az aktuális szezonban 10 mérkőzésen 1 gól és 1 assziszt a mérlege. Ezt a találatot a Spartak Trnava ellen szerezte, mégpedig jó 30 méterről egy óriási lökettel. A gólt végül a hónap találatának választották novemberben.

A brazil játékos most az orosz Akhmat Groznijhoz igazolt, a Transfermarkt szerint a Slovan 350 ezer eurót kapott érte.

Erősödik a grúz vonal a sereghajtó Zlaté Moravcénél. Egy hete a Dila Goritól érkező védő, Sergo Kukhianidze átigazolását jelentették be, most pedig három honfitársa csatlakozott a ViOn-hoz. Iuri Tabatadze, Jemali-Giorgi Jinjolava és Levan Nonikashvili is a Saburtalo együttesétől érkezett, mindhárman kölcsönbe. Patrik Blahút személyében a Podbrezovától is alapember távozott. A 26 éves középpályás az ősz folyamán 17 bajnokin 6 gólt és 1 gólpasszt jegyzett, most a tavaszt a cseh Slováckonál tölti. A Ružomberok Ivan Krajčírikkal a kapuban kezdte meg az idényt, de azután, hogy 5 gólt kapott a Podbrezovától, kiszorult a kezdőből. Ő a lengyel Widzew Lodznál próbál szerencsét.



Az elmúlt hét átigazolásai a Niké Ligában, a Transfermarkt szerint:

(tt)