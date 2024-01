3 újévi fogadalom cégvezetőknek 2024-re, hogy az idei év sikeresebb legyen

Céget vezetni bizony sosem volt egyszerű “hivatás”… különösen manapság, amikor a gazdasági helyzet finoman szólva sem kedvező, a fogyasztás pedig egyre csökken. Ám a jó vezető ismérve, hogy ilyenkor sem dugja homokba a fejét, hanem megoldást keres. S mivel egyébként is nemrég léptünk be egy új esztendőbe, ezért most van a legjobb időszak arra, hogy megfogadjuk, idén sok minden másképp lesz. Nézzünk is pár egyszerű példát.

“Ezentúl nem stresszelek a határidőkön”

A legtöbb cég működésében a határidők jelentik a legnagyobb “mumust”. Hisz könnyű elképzelni, micsoda káosz keletkezik, ha mindenki mindent épp akkor csinál, amikor eszébe jut vagy kedve szottyan hozzá. Bizonyos határidők elmulasztása akár anyagi kárt is jelenthet, vagy elveszíthetünk pár értékes ügyfelet.

Ezért nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük őket, amiben segít a MiniCRM felhőalapú szoftvere. A programban könnyen beállíthatók a határidők, ráadásul a népszerű naptárrendszerekkel is szinkronizálható, így minden kolléga látni fogja, hogy milyen teendőket meddig kell elvégeznie.

Ráadásul még a kisebb részfeladatok is önálló határidőt kapnak, a Mai napom nézetben pedig minden felhasználó látni fog egy listát arról, hogy aznap milyen teendők várnak rá.

“Idéntől profin fogom menedzselni a projekteket”

Egy-egy nagyobb projekt sokszor több száz kisebb-nagyobb feladattal, rengeteg határidővel jár, nem beszélve arról, hogy a rajta dolgozó kollégák munkáját össze is kellene hangolni valahogy.

Míg régen erre nem volt más módszer, mint a kockás füzet, később az Excel-tábla, addig ma, 2024-ben ezek már igencsak elavultnak számítanak. Persze lehet hozzájuk ragaszkodni, ám ne lepődj meg, ha végül kaotikussá válik a helyzet.

Ellenben egy CRM szoftverrel mindent egyszerűen kézben tarthatsz. A projektek saját adatlapot kapnak, ahol beállíthatod a felelős kollégát, de lehetőség van kisebb részfeladatok létrehozására, amiknek szintén meg lehet adni felelőst és határidőket. A programhoz pedig minden munkatársad hozzáfér, így sokkal átláthatóbbá válnak a folyamatok.

“Sokkal hatékonyabbá teszem a sales munkáját”

A megfelelő értékesítés minden cégnél kulcsfontosságú, hiszen ügyfelek nélkül a vállalkozás sem fog működni. Ehhez viszont nem elég, ha profi saleses szakemberekkel dolgozol, hanem arra is szükség van, hogy rendszerben kezelhess minden adatot.

A CRM erre is lehetőséget nyújt. Mind az aktív ügyfelek, mind az érdeklődők kaphatnak egy saját adatlapot, ahová az értékesítő kollégák felvehetnek teendőket, hogy biztosan ne felejtsék el felhívni az illetőt a korábban megbeszélt időpontban.

Sőt, az e-mailezéseket is egy kattintással be lehet archiválni a rendszerbe, így nem kell a levelezőprogramban keresgélni az előzményeket, mert ezek is ott lesznek az adott ügyfél CRM-es adatlapján. Ez abból a szempontból is hasznos, hogyha egy kolléga szabadságon van, akkor a helyettese utána tud nézni, hogy mikről tárgyaltak korábban.

(PR-cikk)