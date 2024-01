LÉNYEG: A kormány utat akar nyitni a bűnözők előtt, és majd meglátjuk, hogy Danko a hullarészeg formáját hozta

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kedden sem állt le a politikai nagyüzem Szlovákiában, ahol néhány téma szinte már örökzöldnek számít.

Danko még téma

A soha nem hervadó kérdéskörök közé nőtte ki magát Andrej Danko közlekedési balesete is, melynek során a koalíciós pártelnök egy jelzőlámpát csavart ki a helyéről a kocsijával. Ami lassan két hete esett meg, de így sem felejthetjük, hogy az intézkedő rendőrök csak 15 órával a történtek után vizsgálhatták meg a delikvenst, piaszagú maradt-e a lehelete. Az SNS képviselője azóta leadta a zsaruknak a jogosítványát, és mindenki arra vár, hogy történjen valami. Mármint azon kívül, hogy Danko olyan kicsattanó formában érzi magát, hogy azóta bejelentkezett az államfőválasztásnak hívott vetélkedésbe is. Hátha elsül a kapanyél. Közben a hatóságok malmai szép lassan őrölnek, és a belügyminiszter szerint végéhez közeledik a rendőrségi eljárás ellenőrzésére indított vizsgálat a nemzetiek politikusának karamboljának ügyében. Sajnos, Matúš Šutaj Eštok nem szivárogtathat, semmit sem hozhat nyilvánosságra, amíg az ügyészség le nem zárja a kutakodást. Bár az ellenzéki padsorokból Richard Sulík már jelentkezett, hogy van egy tippje, mit láthatunk akkor, amikor nyilvánosságra hozzák az ütközést rögzítő felvételeket. A liberálisok vezetője megkockáztatja, hogy majd nézünk, mint a moziban, mert a volán mögött a parlament alelnöke hullarészeg formáját hozza majd, kalimpálni fog a kormánnyal, a szemében halálfélelem ül ki, majd nekiütközik a szemafornak és lekopik a helyszínről.

Gyorsított eljárás kontra munkalassítás

A törvényhozás néhány tagja tehát ilyen elméleteket gyárt a viccesen szomorú történtekkel összefüggésben, míg a többség gőzerővel azon dolgozik, hogy a koalíció le tudja az ellenzék torkán nyomni a Büntető törvénykönyv módosításának terebélyes falatát. Ez az a kezdeményezés, aminek keretében Robert Ficóék beszántanák a korrupciós esetekkel hadakozó Speciális Ügyészséget, és abszurd mértékben csökkentenék egyes bűntettek büntetési tételeit is. Tehát a Btk. változtatásáról szóló vitához tért vissza kedden a parlament, és továbbra is a kormányjavaslat gyorsított eljárásban való megvitatása van terítéken. Mert az ilyen kaliberű kérdéseket a világ gyalázatosabb részén ilyen ripsz-ropsz üzemmódban képesek kezelni a törvénygyárban. Az ellenzék meg tovább használja a csodafegyverét, a munkalassítást. Mert amíg folyik az obstrukció, addig talán néhány szakember is elmoroghatja az észrevételét, amit a kormánypártok nem raknak a kalapjuk mellé.

Lesz itt még tünti!

De nem merült feledésbe a kormánnyal szemben állók másik eszköze sem, a tömegdemonstrációk szervezése. A Progresívne Slovensko ismét összefogott az Igor Matovičon kívüli ellenzék jeles képviselőivel, a kereszténydemokratákkal és az SaS-szel, hogy csütörtökre újabb kormányellenes tüntetéseket hozzanak össze Szlovákia-szerte, amelyek a nagy hideg ellenére eddig is meglepő népszerűségnek örvendenek. A parlamenti választásokon második legtöbb szavazatot kapó progresszívak meggyőződése, hogy a törvényjavaslat veszélyes és utat nyit a bűnözők előtt. Michal Šimečka szerint a koalíció képviselői is tisztában vannak a javasolt módosításuk kockázatával, és képtelenek megmagyarázni, miért jó az a társadalomnak, ha a lopásért alacsonyabb büntetés járna. A KDH frakcióvezetője meg úgy látja, Peter Pellegrini házelnöknek lehetősége volt rá, hogy elszakadjon Robert Fico miniszterelnöktől, ehelyett viszont azt választotta, hogy a Smer elnökének az árnyékában marad. Még akkor is, ha a Hlas népszerű vezetőjét pár hónap múlva netán megválasztják államfőnek.

Fico nem ereszti Šimkovičová kezét

Nála jóval kevésbé menő közéleti szereplő az SNS színeit viselő kulturális miniszter. Martina Šimkovičová képességei nem győzték meg az örökké "fanyalgó" művészvilág képviselőit. Akik megállás nélkül gyűjtik az aláírásokat, hogy nyomást gyakoroljanak a miniszterre és ajtót mutatnak neki. Lemondatását eddig már vagy 170 ezren támogatták, ami több, mint amennyi szavazatot összesen kaptak a nemzetiek szeptemberben. A kezdeményezők szerint Šimkovičovával elsősorban az a baj, hogy autoriter módon irányítja a minisztériumot és visszautasítja a szakmai párbeszédet. Na meg félrevezető nyilatkozatokat tesz úton-útfélen. Ez utóbbi "sportágban" hasonlít a kormányon belüli főnökére, az Ukrajna kapcsán nettó orosz propagandát toló Ficóra is, aki természetesen védelmére kelt az össztűz alá vett miniszternek. Akinek a tárcája még nem tett le a Kisebbségi Kulturális Alap megszüntetéséről, de úgy tűnik, legalább elképzelhetőnek tart valamilyen kompromisszumos megoldást. Mert ahogy a korábbi kisebbségi kormánybiztos, a Fico legújabb kormánya által méltatlanul elüldözött Bukovszky László mondja, óriási tragédia lenne az említett alap likvidálása, mert ezzel elveszne a kisebbségek kulturális autonómiája.

Sidó Árpád