„Van kiért és van miért küzdenem” – az udvardi Vanya Sanyi kitartóan harcol a felépüléséért

Korábban már beszámoltunk az udvardi Vanya Sándor történetéről. A 28 éves fiatal férfi egy véletlen baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy jelenleg ágyhoz van kötve.

A család felvételei - Továbbiakért kattints!

Tavaly szeptember 26-án történt, hogy a munkából hazaérkezve Sanyi felment a családi házuk tetőjére. A ház tetőszerkezetén dolgoztak éppen, ennek helyzetét szerette volna felmérni, amikor megtörtént a baj. Sanyi úgy gondolta, léphet még egyet hátrafelé, azonban ott már nem volt alatta semmi, így közel hat méter magasból a földre zuhant. Ennek következtében sérült a hatodik csigolyája, a hetedik pedig eltört, méghozzá annyira csúnyán, hogy beleállt a gerincvelőbe.

A történtekről akkor Sanyi élettársa, Magyar Edina számolt be a Paraméternek, akivel most ismételten felvettük a kapcsolatot, hogy érdeklődjünk, hogy halad párja gyógyulása.

Sanyi már több műtéten átesett és különféle kezeléseken is részt vett. Kitartása továbbra sem lankad, így minden remény megvan arra, hogy állapota javuljon.

Mint azt Edina elmondta, kedvese jelenleg is egy neurorehabilitációs intézményben van Sopronban, ahol intenzív kezelést kap. „Most kezdte meg ott a második hetet. Intenzív terápián vesz részt, ami elég fárasztó számára, de nem adja fel, mindent tűr és becsületesen betartja az orvosok utasításait” – kezdte beszélgetésünket Edina.

Sanyi reggelei rTMS terápiával indulnak. Az rTMS, vagyis transzkraniális mágneses stimuláció nem más, mint a sérült motoros pálya ingerlése, mely a pálya regenerációját eredményezi. Ugyanezt a terápiát délutánonként is abszolválja. Ezen túl napi szinten tornáztatják, függőrácson végeztetnek vele gyakorlatokat, illetve masszázst kap. Tyromotion nevű eszköz segítségével fejlesztik továbbá a koordinációs készségét, hogy újra képes legyen egyedül felülni és megtartani magát. Ezzel még mindig nincs vége a kezelések sorának, annak érdekében, hogy a karjai is erősödjenek, úszásterápián vesz részt.

„A napokban beszéltem a kezelőorvosával, aki biztató szavakat mondott.

Sanyi nagyon jól reagál a kezelésekre, és továbbra is nagyon akar. A doktornő azt mondta, nem látja akadályát a felépülésének. Persze hozzátette, ehhez nagyon sok időre és munkára van még szükség”

– osztotta meg portálunkkal Edina.

Korábban egy állami rehabilitációs intézetben gyógyult Kováčová (Kovácsfalva, Zólyomi járás) községében, ahonnan tavaly december 19-én mehetett haza, így a karácsonyi ünnepeket együtt tölthette a családjával. Ekkor nem volt otthon sokáig, december 27-én már vitték is őt az érsekújvári kórházba, mivel újabb műtétre volt szüksége. A hetedik csigolyáján végeztek korrekciós műtétet, ugyanis az nem forrott össze kellőképp. A beavatkozás sikeres volt, ezért december 31-én elhagyhatta a kórházat. Január 14-ig otthon ápolta családja, azóta pedig Sopronban gyógyul.

Míg otthon volt, napi rendszerességgel járt hozzá gyógytornász. „Ezek a napi 40 perces tornák sajnos nem voltak elegendők. Látható volt az izmain, hogy több foglalkozást igényelnek, viszont a műtét után muszáj volt pihennie” – tette hozzá Edina.

Az otthonléte alatt a család és a barátok egyaránt Edináék segítségére voltak, de még így sem volt egyszerű megoldaniuk a helyzetet. Sanyi továbbra is kizárólag a karjait tudja mozgatni, így mindenhez segítségre van szüksége. „Vannak jobb és rosszabb napjaink. Sokszor próbáljuk viccel oldani a feszültséget, de sajnos nem mindig sikerül. Viszont nem adjuk fel. Sanyi még most kitart amellett, hogy igenis meg szeretne gyógyulni, mert, ahogy ő szokta mondani:

van kiért és van miért küzdenie. Ő is tudja, hogy ez így nem élet, amilyen állapotban most van, az tarthatatlan. Mindig azt mondja, hogy ő ekkora terhet nem akar a nyakunkba rakni, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy felépüljön.

Mindenkinek nehéz ez a helyzet, borzasztóan rossz őt így látni. Próbálok én is pozitívan hozzáállni és hiszem, hogy megvan az oka annak, hogy ez történt velünk. Most még persze nem tudjuk, mi az az ok, de abban reménykedem, hogy később, úgymond értelmet nyer ez is. Azt mondanám, hogy ez egy óriási türelemjáték, semmit nem lehet siettetni, mindennek időt kell adnunk” – osztotta meg velünk Edina.

Sanyit a soproni kezelése után Brünnbe viszik őssejtterápiára. Még mindig nagyon hosszú út áll előtte, így, aki továbbra is szeretné támogatni a gyógyulását, az a következő posztra kattintva megtalálja a számlaszámot, melyen keresztül segíthet a családnak.

„Már eddig is sokan segítettek, és minden jóakarónknak végtelenül hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy mellettünk állnak” – zárta beszélgetésünket Magyar Edina.

Szlávik Cyntia