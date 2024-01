"Kincs van ott elásva" - egy egyedi kiállítással nyitnák meg a szezont Gombaszögön (KÉPGALÉRIA)

Múlt hét csütörtökön (január 18.) tartották meg a "Kincs van ott elásva" c. állandó kiállítás nem hivatalos bemutatóját a gombaszögi Andrássy kúriában.

A kiállítás apropóját a Rozsnyói Társalgási Egylet előadása adta.

“Az állandó kiállítás célja az volt, hogy közvetlenül a kiállítótér, tehát a gombaszögi Andrássy kúria mellett található pálos kolostor romjainál lefolytatott hat ásatási szezon több ezer értékes leletének legjavát kiállíthassuk. Az ásatásokat a Sine Metu Egyesület vezette. Ez egy középkori tárlat, nincs tudtommal magyar vonalon más egyesületi középkori tematikájú tárlat eredeti műtárgyakkal. Emellett Gombaszögön az újkori vasgyártásnak is van egy 200 éves múltja, hagyománya. Interaktív makettekkel mutatjuk be, hogy hogyan gyártották a vasat a gombaszögi hutákban”

- nyilatkozta portálunknak Orosz Örs.

Fotó: Orosz Örs

A kiállításra ellátogatók többek között megtekinthetnek egy besztercebányai műhelyben készített középkori kályhát, két arany műtárgyat - egy dukátot és egy középkori gótikus kelyhet, illetve egy templomi freskótöredéket.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hol tart jelenleg a pálos monostor régészeti kutatása.

“50 százalékos feltártságnál le lettünk állítva, a Műemlékhivatal nem engedélyezte a folytatást, most a konzerválásra helyezzük a hangsúlyt” - nyilatkozta Orosz, hozzátéve, előzetesen az a megegyezés a hivatallal, hogy ha a konzerválási szakasz befejeződik, akkor engedélyezik a feltárás folytatását.

Fotó: Paraméter

“Habár azokat a részeket, amik első ránézésre régészeti szempontból fontosak, gondolok itt a kolostor kápolnájára vagy a káptalanteremre, ezeket már mind feltártuk, azért az a tapasztalatunk, hogy a pincehelyiségekből jönnek a legjobb leletek. Eddig egy komolyabb pincét tártunk föl, és onnan került elő az a fantasztikus cserépkályha is, ami most a múzeumunknak az ékköve”. Orosz Örs szerint ilyen pincehelyiségek még jócskán vannak a kolostor néhai épületei alatt, úgyhogy ezeket is nagyon fontos lenne feltárni.

A kiállítást hivatalosan szezonkezdésre szeretnék megnyitni, amely április első napján várható.



