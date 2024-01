Sok a légúti megbetegedés, egy dunaszerdahelyi iskolát be is zártak

Sok a légúti megbetegedés a Dunaszerdahelyi járásban, ami ilyenkor természetesen nem szokatlan. Olyan információhoz jutottunk viszont, hogy a skarlát betegség is terjed, amit viszont a Regionális Közegészségügyi Hivatalhoz eddig továbbított adatok nem támasztanak alá.

"A skarlát (régies nevén vörheny) egy a Streptococcus pyogenes baktérium által okozott akút fertözö betegség. Cseppfertőzéssel terjed" - tudtuk meg a hivatal epidemiológiai osztályának vezetőjétől, Vörös Teréztől, aki hozzátette, a betegség lappangási ideje 2-8 nap, a tünetei pedig a láz, a torokfájdalom, nyaki nyirokcsomó-duzzanat, amelyeket követően bőrkiütések lépnek fel a nyakon, hason és a mellkason.

A betegségről tudni kell, hogy addig jelentett komoly veszedelmet az emberekre, amíg az antibiotikumokat nem találták fel. Az elmúlt évtizedekben is előfordult, hogy Kelet-Európában járványok alakultak ki, de nem volt igazán jellemző. Vörös Teréztől megtudtuk, hogy januárban egyetlen esetről sem kaptak bejelentést a Dunaszerdahelyi járásban, a tavalyi évben viszont 27-ről tudnak. Az azt megelőző években, 2020 és 2022 között ugyancsak nem fordult elő, korábban pedig évente néhány skarlátos eset került nyilvántartásba. Ami a jelenlegi információinkat illeti, elképzelhetőnek tartja, hogy akadnak orvosok, akik nem jelentették a betegséget a közegészségügynek, noha fertőző betegségről lévén szó, ez a kötelességük lenne. Másrészt félreértésről is lehet szó, mivel a skarlátot ugyanúgy a streptococcus nemzetséghez tartozó baktérium okozza, mint más légúti megbetegedéseket, amelyek pedig eléggé terjednek ebben az időszakban a gyerekek között.

Jelentősen növekszik viszont a komplikáltabb esetek száma, ezekből ugyanis az első heti 49 után a második héten 63-at, míg a múlt héten már 108-at regisztráltak. Ezek a komplikációk leginkább arcüreg- vagy középfültő-gyulladást, kisebb számban (hetente 5-6) pedig tüdőgyulladást jelentettek.

Nő az influenzások száma is, az elmúlt héten 487, azt megelőzően 419, az első héten pedig 161 influenzás vagy ahhoz hasonló megbetegedést vettek nyilvántartásba a járásban. Akadnak még koronavírusosak is, de hetente csupán 4-6 esetet jelentenek.

A légúti megbetegedések terjedésére utal az is, hogy az idei harmadik héttől (tehát a téli szünet utáni második héttől) már oktatásügyi intézményeket is zártak be a járásban. A múlt héten három óvodát, ezen a héten pedig pillanatnyilag egy dunaszerdahelyi iskoláról, a Smetana ligeti alapiskoláról tudunk. Vörös Teréz megerősítette, hogy az iskolában ezen a héten szünetel a tanítás, mert hétfőn a diákok 44%-a hiányzott.