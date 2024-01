Óriási port kavart a Slovan felkészülési mérkőzése, a klub vezérigazgatója nyilvános lincselésről beszél

Általános felháborodást okozott, hogy az ŠK Slovan Bratislava labdarúgóklub kedden az orosz Dinamo Moszkva együttesével játszott felkészülési mérkőzést. Az üggyel kapcsolatban megszólalt maga a klub, valamint a Ligás Klubok Uniója (ÚLK) és a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) is.

Azt követően, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, gyakorlatilag az egész világ elfordult az agresszortól és kemény szankciókkal sújtotta. Hasonlóan tett a FIFA és az UEFA is, amely kizárta az orosz klubokat és a válogatottat a nemzetközi tornákról.

A Slovan Bratislava labdarúgóklub ezzel nem foglalkozva kedden, a téli felkészülés során barátságos mérkőzést játszott Katarban az orosz Dinamo Moszkvával. A mérkőzés 2:1-es orosz győzelemmel ért véget, a pozsonyiak lépése pedig általánosan negatív reakciót váltott ki a közvéleményből. A Slovannak ráadásul a jelek szerint másik ellenfelet kell találnia a ligarajt előtti főpróbára, ugyanis eredetileg a cseh Slavia Prahával játszott volna, az viszont a visszalépett a találkozótól azt követően, hogy a pozsonyiak pályára léptek a Dinamo ellen.

A pozsonyi klub hivatalos állásfoglalást közölt az általuk csak „nyilvános lincselésre” reagálva. Ifj. Ivan Kmotrík, a Slovan Bratislava vezérigazgatója közölte, elhatárolódnak bármiféle háborús konfliktustól, beleértve az ukrajnai háborút is, és a békét szorgalmazzák. Sajnálják, hogy az elmúlt napok történései negatív hangot váltottak ki. Kmotrík ugyanakkor rámutatott, hogy a Slovan régóta aktív a humanitárius segítségnyújtást illetően, számos jótékonysági programban vett részt, és többek közt az ukrán menekülteket is szállásokkal segítette.

„Kiállunk amellett, hogy a sportnak egyesítenie kell, nem pedig szétválasztania. A világ számos pontján zajlik háború, a sportolók pedig nem tehetnek róla, hogy honnan származnak. Nem szabadna őket diszkriminálni azért, hogy hol születtek. Nem fogjuk őket elítélni és diszkriminálni a nemzetiségük és származásuk alapján, ezen pedig a jövőben sem kívánunk változtatni. Nem kell messzire mennünk a példákért. Szlovákiában is játszanak orosz jégkorongozók, akárcsak korlátozás nélkül játszanak az NHL-ben is. A teniszezők részt vehetnek a tornákon, ami helyes, hiszen egy sportolót sem szabadna diszkriminálni, amíg nem sérti meg a szabályokat. Elutasítjuk tehát ezt a medializált lincselést. A kötelességünk, hogy a felkészülés során a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az edzőnek a csapattal való munkára, ami Katarban sikerült is. Minőségibb körülményekben még nem volt részünk”