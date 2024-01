LÉNYEG: Ódort meggyőzték, mégis politizálni fog. Csak sajnos nem Szlovákiában.

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az ország lakosságának körülbelül egyharmada szimpatizál Ódor Lajos korábbi kormányfővel, legalábbis tavaly még ezt mutatták a közvélemény-kutatások. Így amikor szerdán feltűnt a Progresszív Szlovákia sajtótájékoztatóján a pártelnök, Michal Šimečka oldalán sokaknak megdobbant a szíve: lám, mégis hagyta magát rábeszélni a pártpolitikára, és végre egy normális politikussal több lesz az országban.

Nos, a szakértői kormány feje idén tényleg indul a választáson, azonban nem a szlovák parlamentbe vágyik, hanem a brüsszelibe: Ódor Lajos ugyanis a Progresszív Szlovákia listavezetője lesz a június eleji európai parlamenti választásokon. Ez azt jelenti, hogy a PS listájának első, mindenképpen befutó helyén méretteti meg magát.

„Nem terveztem, hogy itt leszek ma, de elég nehezen bírom nézni otthonról, ahogy a kormány teljesen rossz irányba viszi az országot” – nyilatkozta a volt kormányfő, aki egyelőre nem lép be a PS-be, és nem indul a köztársaságielnök-választáson sem.

Itthon lenne rá szükség

Ódor Lajos sokáig kérette magát, mire eldöntötte, hogy feladja biztos közgazdász karrierjét és a politika ingoványos – és sokszor bűzös-posványos – talajára lép. Néhány hónappal ezelőtt még élből elutasította a lehetőséget is, hogy politizálni kezdjen, pár hete már ki lehetett olvasni a nyilatkozataiból, hogy kacérkodik a politikai karrierrel, majd a megkörnyékezhetetlen gazdasági szakember imázsát szinte lecserélte az eladósorba került politikai menyasszonyéra. Ezt azonban senki sem vetheti a szemére. Mi több: a legtöbb értelmes és demokratikus párt összeütné a bokáját, ha olyan személyiség erősítené sorait, mint Ódor Lajos. Az tehát, hogy az ország első magyar nemzetiségű miniszterelnöke politikai pályára lép – egyértelműen jó hír. Az, hogy a haladó és demokratikus Progresszív Szlovákiát választotta, szintén megsüvegelendő. Az pedig, hogy nem a hazai törvényhozást akarja erősíteni, hanem az európai parlamenti választáson indul, amolyan kényszermegoldás lehet a részéről. Ha neki nem is, nekünk mindenképpen biztató, hogy Ódor megadta magát, és nem fordít hátat a politikának. Igaz, hogy itthon lenne rá nagy szükség, viszont Szlovákiára külföldön sem fog szégyent hozni.

Ukrajnába utazott Fico, a bátor

Ellentétben például Robert Ficóval. Aki szerdán Ungvárra utazott, hogy találkozzon az ukrán kormányfővel. Már a miniszterelnöki vizit előtt robbant a bomba, hiszen ukrajnai útja előtt a kormányfő kedden kétségbe vonta, hogy Kijevben háború zajlana, szerinte az ukrán fővárosban teljesen normális az élet. Mondta ezt azon a napon, amikor Oroszország újabb rakétatámadásokat hajtott végre Kijev ellen. A tárgyalás után Fico nem mert az újságírók elé állni, inkább rohant a kassai reptérre, mert még szerda este Olaf Scholz német kancellár is fogadta őt.

Ukrán kollégájával máskülönben konstruktív légkörben zajlott az eszmecsere, Denisz Smihalnak még ajándékot is vitt egy 200 ezer euró értékű humanitárius adomány ígéretének formájában, azt azonban hiába várják tőle az ukránok, hogy fegyverekkel is támogassa az Oroszországgal vívott honvédő háborújukat. És továbbra is ellenzi az ország NATO-tagságát is, Ukrajnát pedig nem átallotta korrupt országnak titulálni. Igen, Robert Fico veszi a szájára, hogy egy másik ország korrupt...

Az is okkal merülhet fel, vajon miért nem Kijevben látogatta meg ukrán kollégáját, ha egyszer szerinte teljesen nyugodt meg biztonságos az ukrán főváros? Az meg, hogy háború zajlana Kijevben, csak álhír.

Álhírterjesztő a hivatal élén

Éppen olyan álhír, mind amilyeneket Tomáš Nagy, a Komáromi Járási Hivatal decemberben kinevezett vezetője oszt meg előszeretettel közösségi profiljain. Utálkozva ír az Ódor-kormányról és Zuzana Čaputová köztársasági elnökről, zsidók ellen uszít.

Azt hihetnénk, a huszonegyedik század Közép-Európájában egyre kevésbé sikk antiszemita nézeteket és összeesküvés-elméleteket terjeszteni, ám tévedünk. Hiszen éppen ebbe az irányba fordították Ficóék az ország szekerét. A sorozatos, egyre merészebb és megdöbbentőbb kinevezések fényében már az látszik természetesnek, ami nem normális.

Kíváncsian várjuk az ismerősei szerint magyarul folyékonyan beszélő Tomáš Nagy ténykedését a komáromi járási hivatal élén. Félek, nem fogunk meglepődni.

Juhász László