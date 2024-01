Pellegrini: a kormánymegbízott egyengeti majd a büntetőjogi csomag útját Brüsszelben, itthon pedig nonstop tárgyal a parlament

Az Európai Unió mindhárom legfelső vezetőjével találkozott rövid, gyakorlatilag 24 órás brüsszeli útja során Peter Pellegrini, a szlovák parlament elnöke. Roberta Metsolával még kedden este tartott megbeszélést, Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével szerda délelőtt, Ursula von der Leyennel délután találkozott egy-egy órás megbeszélés erejéig. Mindegyik találkozón a kormány büntetőjogi csomagja volt a legfontosabb téma, de a házelnök finomítani próbálta Robert Fico Ukrajna-ellenes kijelentéseit is. Az ellenzék szerint a házelnök hiába "szántotta fel" Brüsszelt, PR-akciója semmit sem ér, ha sérül a jogállam, befagyaszthatja az unió a szlovák uniós alapokat.

Fotó: A szlovák parlament hivatala

Az unió három legmagasabb szintű vezetésével találkozott kedden és szerdán Peter Pellegrini Brüsszelben. Több témát is érintettek, de a legfontosabb, a kormány büntetőjogi törvénycsomagjának, az ellenzék által csak „maffiacsomagnak” hívott javaslatok megbeszélése volt. A törvénycsomag miatt az Európai Parlament határozatban figyelmeztette Szlovákiát a jogállam megőrzésének fontosságára, az Európai Bizottság (EB) és az Európai Ügyészség pedig levélben kért bővebb tájékoztatást a kormánytól.

Kormánymegbízottat küld Fico Brüsszelbe

Pellegrini próbálta megnyugtatni Ursula von der Leyent és Charles Michelt, hogy a szlovák büntetőjog átalakítása nem veszélyezteti a jogállamot. Ehhez szerinte Brüsszelt részletesen és pontosan kell tájékoztatni a törvénycsomagról.

„Jövő héttől egy kormánymegbízott áll majd az uniós intézmények rendelkezésére, aki válaszolni tud majd az uniós intézmények minden kérdésére, amelyek a büntetőjogi reform kapcsán felmerülnek” – mondta Pellegrini.

Fotó: Európai Tanács

Szerinte ezt a javaslatot Charles Michel és Ursula von der Leyen is nagyra értékelte, igaz, a találkozót nem kommentálta sem az Európai Tanács, sem az EB elnöke.

„Fontosnak tartják, hogy ilyen esetben közvetlen kapcsolatban legyenek a kormánnyal vagy a kormány képviselőjével, akivel meg tudják beszélni az összes felmerülő kétséget” - mondta Pellegrini.

Már megvan az is, hogy ki lesz ez az „összekötő” a kormány és az unió között, Pellegrini a nevét nem árulta el, csak annyit mondott, hogy egy külpolitikában jártas nőt neveznek majd ki erre a posztra.

A megbízott kinevezése részben az Európai Parlament Szlovákiát bíráló határozatának az eredménye, amelyben elsősorban a büntetőjogi reform miatt bírálják a szlovák kormányt. Pellegrini emiatt találkozott kedden Roberta Metsolával, az EP elnökével, akit szintén tájékoztatott a „kormánymegbízotti” poszt létrehozásáról. Közben azt is állítja, hogy a határozat olyan pontokat is tartalmaz, amelyek Szlovákia belügyeibe való beavatkozást jelentenek, kifogásolta például, hogy bírálja a szlovák közszolgálati média tervezett átalakítását, vagy a kormány elutasító magatartását bizonyos médiákkal szemben.

Nincs uniós reakció

Egyik uniós vezető sem kommentálta a szlovákiai médiának a Pellegrinivel való találkozót, nem volt közös tájékoztatás sem a megbeszélés végén. Nem reagáltak a vezetők szóvivői sem a megkeresésünkre, ami azt jelzi, hogy a Pellegrinivel való találkozót óvatosan kezelik. Roberta Metsola rövid közösségi médiás bejegyzése azonban sokat elárul.

„Az ország EU-tagságának 20. évfordulója alkalmából az Európai Parlament továbbra is elkötelezett a jogállamiság és a médiaszabadság védelme mellett Európa-szerte” – írta az X-en (korábban Twitter) Metsola a Pellegrinivel készült fotó alá.

A másik két uniós vezetőtől ennyit sem kapott Pellegrini.

Fotó: a szlovák parlament hivatala

Hojsík: Ez egy üzenet egy barátnak, hogy ne vezess részegen

Egyáltalán nem tartja túlzónak vagy a „belügyekbe való beavatkozásnak” az Európai Parlament múlt heti határozatát Martin Hojsík, a Progresszív Szlovákia EP-képviselője, az EP alelnöke.

„A sajtót érintő megjegyzések sem feleslegesek, hiszen az EU a napokban fogadta el a sajtószabadság védelméről szóló rendelkezést, amit Szlovákia is megszavazott” – mondta a Paraméternek Hojsík.

Szerinte a határozat egyáltalán nem ellenséges Szlovákiával, csak felhívja a figyelmet bizonyos veszélyekre. „Csak figyelmeztetés a szlovák parlamentnek, a szlovák kormánynak, hogy ne sértsék meg a jogállam alapelveit, hogy ne sározzák be egymást, hogy a sajtószabadságot ne sértse meg, hiszen ez is fontos témája az EP-nek – mondta Hojsík. –

Ez egy üzenet a barátainknak, hogy ne üljenek részegen volánhoz.”

Az már szerinte a baráton múlik, hogy megfogadja-e a jó tanácsot.

„A koalíció árt az országnak nem az ellenzék”

Visszautasítja azt a vádat is, hogy az ellenzék a határozat elfogadásával ártani akar Szlovákiának. „Éppen az jelenti Szlovákia uniós támogatásának a veszélyeztetését, amit most Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko és a kormánykoalíció csinál” – mondta Hojsík. Szerinte a német, francia, holland vagy dán adófizetők, vagyis a nettó befizető országok állampolgárai nem hülyék.

„Nem fogják nekünk küldeni a pénzt, ha azt látják, hogy itthon szétlopják azt” – véli az EP alelnöke.

Ennek megelőzését szolgálja az a mechanizmus, amivel a jogállam megsértése esetén az unió megvédheti pénzügyi érdekeit. Szerinte a kormány kijelentései nemcsak az ellenzéki szlovák EP-képviselőket sértik, hanem mind 496 EP-képviselőt, aki megszavazta a határozatot. A határozat egyébként nem követeli az uniós támogatás leállítását, csak figyelmeztet arra, hogy van ilyen lehetőség.

„Ha azonban a kormány lépései ezt indokolnák, rákényszerítenék a Bizottságot erre, akkor valóban heteken belül le lehet állítani a támogatások kifizetését, mi csak erre hívtuk fel a határozattal a figyelmet” – mondta Hojsík.

Az EP alelnöke szerint Pellegrini hiába látogatta végig az unió vezetőit, ha sérül a jogállam, akkor a házelnök PR akciója hatástalan lesz.

Martin Hojsík (Fotó: Paraméter)

Pellegrini megoldás a vita meggyorsítására: nonstop ülés

A büntetőjogi reform tényleges parlamenti vitáját mielőbb el akarja kezdeni Pellegrini. „Ehhez azonban előbb le kell zárni a gyorsított eljárásról folyó vitát, amihez még mindig mintegy 30 képviselő hozzá szeretne szólni, erről az ellenzékkel is egyeztetni akarok” – mondta Pellegrini. Az ellenzékkel már a házbizottság mai ülésén meg szeretne egyezni. „El szeretném érni, hogy mielőbb eljussunk a második olvasatig, ahol a kormány és az ellenzék is beterjesztheti módosító javaslatait” - mondta Pellegrini. A házelnök a lehetséges módosításokról már egyeztetett Maroš Žilinka főügyésszel is.

A megoldás végül az lett, amiről Fico már a hétvégén beszélt:

a parlament nonstop ülésezni fog, hogy mielőbb kifárassza az ellenzéket és befejezze a hetek óta húzódó vitát.

Talán Szlovákia Ukrajna mellé áll Magyarország helyett jövő héten

A jövő heti uniós csúcstalálkozó legfontosabb témájáról, az uniós költségvetés módosításáról és Ukrajna 50 milliárd eurós, négy évre szóló segélycsomagjáról is tárgyalt Pellegrini. Szerinte ebben a csomagban lesz pluszforrás azoknak az országoknak is, akik a schengeni határt védik. „Elmondtam, hogy Szlovákiának érdeke, hogy konszenzussal, mind a 27 tagállam beleegyezésével fogadják el a csomagot, Magyarország aktuális kifogásai ellenére. Szerintem még van idő arra, hogy ezekről a követelésekről tárgyaljunk” – mondta a megbeszélések után Pellegrini. Úgy véli, sokkal bonyolultabb lenne megkerülni a magyar követeléseket, és 25 vagy 26 tagország különmegegyezése alapján segíteni Ukrajnát.

Pellegrini azt nem árulta el, hogy Szlovákia továbbra is támogatja-e Orbán Viktor javaslatait, ahogyan arról Fico beszélt a budapesti találkozójukon, de a „25 vagy 26” tagország említése nem zárta ki, hogy Fico valóban Orbán mellé áll a jövő heti uniós csúcstalálkozón.

Fico durva Ukrajna-ellenes kijelentéseit is próbálta vasalni

Pellegrini próbálta finomítani Robert Fico élesen ukránellenes kijelentéseit. „Szerintem ő ezt úgy gondolta, hogy közvetlenül az ukrán fővárosban nem folynak katonai műveletek, persze néha vannak légitámadások” – vasalgatta Pellegrini Fico szavait, aki arról beszélt, hogy Kijevben nincs is háború. Szerinte az a fontos, hogy Ficónak az ukrán miniszterelnökkel, Denisz Smihallal folytatott tárgyalásai sikeresek voltak. „Szlovákia támogatja Zelenszkij igyekezetét a békekötésre azzal, hogy Svájcban mielőbb kezdődjön békekonferencia” – mondta Pellegrini. A házelnök szerint mindenkinek van egy megszokott „nyelvezete”, stílusa.

„A miniszterelnök külpolitikai kérdésekben talán erősebb »nyelvezetet« használ, ez az ő stílusa. De van a politika és van a realitás, az a fontos, hogy Szlovákiát végül az alapján értékeljék, a tényleg megtörténik, kevésbé az alapján, amit néha mondanak” – mondta Pellegrini.

Fotó: Paraméter

Inkább az uniós hadiipart támogassuk

Charles Michellel egyeztettek az uniós hadiipar fejlesztéséről is. „Egyetértettünk abban, hogy a hadseregek fejlesztésére költött milliárdokat sokkal jobb lenne Európában elkölteni, és ezzel az uniós hadiipart támogatni” – mondta Pellegrini. Úgy véli, az is előny lenne, hogy így nem lennénk rászorulva más kontinensek, más országok, elsősorban az USA eszközeire.

- lpj -