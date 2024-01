Hús-vér világsztárok a virtuális foci világában!

Minden igazi focirajongó szíve megdobban, amikor a Panini matricáiról vagy a FIFA játékáról hall. De még talán azok számára is ismerősek, akik annyira nem is mozognak otthonosan ebben a térben. A legendás lapok és kártyák ma már a játékban is felhasználhatóak, így a való világ legnagyobb szupersztárjaival rúghatjuk a bőrt! A Panini legújabb szériája, a Fifa 365 2024 Adrenalyn XL új dizájnnal és a megszokott lapokkal megvásárolható a Collect All oldalán. A webáruházban olyan, akár külföldi exkluzív termékek és limitált kiadású focis kártyák is elérhetőek, amelyek kizárólag a FIFA 365 játékhoz használhatóak fel.

Mik azok a Panini matricák, lapok és kártyák?

A gyűjtögetés élménye nem csak a foci világában tarol ősidők óta. De aki látta focizni Ronaldinhót, Kakát vagy épp Ronaldót, Messit, szinte biztosan örökre szívébe zárta ezt a sportágat. A Panini legendás matricái pedig mára többé váltak, mint hóbort, igazi életérzés – és nem utolsósorban hasznos, például a legnépszerűbb virtuális játékok egyikéhez, a FIFÁ-hoz is. Így pedig már nemcsak a polcon lesz egy csapatban Courtois, Mbappé és Haaland, hanem akár le is igázhatjuk velük a világot!

A Panini tematikái között olyan népszerű bajnokságok találhatóak meg, mint például a Premier League, vagy az egyre felkapottabb női labdarúgó-világbajnokság. Mindezek szinte valós hangulatukban jelennek meg a szemünk láttára. Az exkluzív lapok között akár valós játékosok által aláírt példányokat is lehet szerezni.

Kompatibilis lapok az online alkalmazáshoz és virtuális játékhoz

Az online játékhoz beváltható lapok Starterpackot és Coinokat is tartalmaznak. A termékpaletta pedig évről évre bővül, hamarosan már a Nordic Edition rajongói is megtalálhatják számításaikat. De a megújult Top Masterek és újragondolt laptípusok is igazi frissítést hoztak. A kártyacsomag több izgalmas focis kártyát is rejt, sőt, olyan limitált termékeket tartalmaz, amit kizárólag a Panini FIFA 365 válogatásából szerezhetnek be a vérbeli gyűjtők.

Gyűjtés, játék, világsztárok – ami csak kell!

A Panini és a FIFA 365 megadja mindazt, amire egy ízig-vérig futballőrült igazán vágyik. Egyrészt a gyűjtögetés, másrészt a játék felhőtlen élményét. Hiszen ki ne szeretne egy világverő csapatot összeállítani, és a virtuális világ képzeletbeli (vagy nem képzeletbeli) trófeáit felhalmozni. De ami persze ennél is fontosabb: megnyerni a csúcsderbiket a legjobb barátok ellen.

A Collect All az ország egyik legnagyobb focis, sportkártyákkal foglalkozó webáruháza. Széles kínálatából és külföldi, exkluzív termékválogatásaiból jó eséllyel megtalálod azokat a darabokat, amikre igazán szükséged van. Nagyobb tételben pedig a szállítási költség is megspórolható, nem beszélve a további, extra kedvezményekről, amiket meg lehet még szerezni. Olyan ez, mint egy ziccer vagy tizenegyes: csak ki kell használni az ajtó-ablak lehetőséget!

(PR-cikk)