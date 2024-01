"Szégyen" – kiabálták az ellenzéki képviselők. A parlament legfeljebb 20 órát vitázhat a Btk. módosításáról

A kormánypárti képviselők megszavazták, hogy első olvasatban maximum 20 órán át tarthat a Btk. módosításáról szóló parlamenti vita. Az ügyrendi javaslatot 77 kormánypárti képviselő támogatta, az ellenzék nem jelentkezett be a szavazáskor.

Fotó: TASR - Pavel Neubauer

A javaslat megszavazását követően „szégyen” bekiabálások hangzottak el az ellenzéki sorokból, a döntést a véleménynyilvánítás korlátozásának tartják. Peter Pellegrini (Hlas-SD) házelnök ezt követően arra emlékeztetett, hogy már a javaslat gyorsított eljárásban való megvitatásáról szóló vitában 100 felszólalás hangzott el, amelyekre összesen 2667 hozzászólással reagáltak a képviselők. „Csak hogy világos legyen, mennyire terjedelmes volt az eddigi vita” – fűzte hozzá megjegyzéséhez Pellegrini.

Több ellenzéki képviselő azt kifogásolta, hogy a házelnök nem szavaztatott az ügyrendi javaslatáról. A házelnök erre úgy reagált, hogy néhány javaslat nem felelt meg az ügyrendi javaslat feltételeinek, a többiről pedig nem lehetett szavazni, mert éppen határozatképtelen volt a parlament. Zuzana Mesterová (PS) ezért a házszabály értelmezését kérte az ügyrendi javaslatokkal kapcsolatban, aminek elkészítésére Pellegrini ígéretet tett.

Vladimíra Marcinková és Mária Kolíková (mindkettő SaS) is arra figyelmeztetett, hogy a parlamentben olyan képviselők is vannak, akik ellen büntetőeljárás folyik, ezért nyilvánvaló összeférhetetlenség, ha ők is szavaznak a Btk. módosításáról. Figyelmeztettek, hogy az összeférhetetlenség már a gyorsított eljárásról szóló szavazáskor is fennállt.



TASR