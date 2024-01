Egy lelkész feleségét megölő bérgyilkost úgy fognak kivégezni, ahogy eddig még senkit sem

Egy alabamai halálraítélt lesz az első ember az Egyesült Államokban, akit nitrogéngázzal végeznek ki, miután elvesztette az utolsó pillanatban benyújtott fellebbezését. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ugyanis nem gördít akadályt az elé, hogy Kenneth Eugene Smith elnyerje a - ahogy az ügyvédei állítják, a "kegyetlennek és szokatlannak" tartott - büntetését.

Illusztráció (Pixabay)

A most 58 éves férfit még 1996-ban ítélték halálra, amiért egy bűntársával 1988-ban megöltek egy nőt. Smith-t már 2022-ben is megpróbálták kivégezni, azonban nem találtak rajta megfelelő vénát, így a méreginjekciós kísérlet kudarcba fulladt. Most más módszert alkalmaznak, szájmaszkon keresztül nitrogént pumpálnak majd a testébe, ami teljesen új kivégzési mód, - ahogy arról a BBC is beszámol - még soha senkin sem alkalmazták a világon. Ennek a módszernek az ellenzői szerint a nitrogén használata indokolatlan szenvedést okozhat, arról nem is beszélve, hogy ha a hatóanyag kiszivárog, az károsíthatja a helyiségben tartózkodó személyeket.

Smitht és társát 36 éve egy lelkész, Charles Sennett bérelte fel egy közvetítőn keresztül ezer dollárért, hogy gyilkolják meg a feleségét. Az elkövetők az utasításoknak megfelelően úgy tettek, mintha be akartak volna törni a házba, majd ott megkéselték Elisabeth Sennettet. Nem sokkal később a hatóságok egy névtelen betelefonálótól fülest kaptak, hogy a gyilkosságot a lelkész rendelhette meg. Sennettnek házasságon kívüli viszonya volt, eladósodott, és nem sokkal korábban életbiztosítást kötött a feleségére, ami még gyanúsabbá tette őt a rendőrség előtt.

Az egyik kihallgatása után a lelkész a rendőrségtől egyenesen a parókiára ment, ahol bevallotta a családjának, hogy félrelépett, és hogy ő ölette meg a feleségét. Rögtön ezután agyonlőtte magát a kocsijában. A rendőrség azonnal házkutatási parancsot adott ki az akkor 23 éves Smith és társa, valamint a közvetítő ellen. 1996-ban a másodfokú tárgyaláson az esküdtszék életfogytiglani börtönbüntetést javasolt, ám a bíró ezt felülbírálta, és halálra ítélte Smitht. 2022 novemberében Smith el is búcsúzott a rokonaitól, majd átvitték a kivégzésére, ahol lekötözve várta a halált okozó méregkoktélt. Csakhogy négy órán keresztül nem találtak rajta megfelelő vénát, és így nem tudták bekötni az infúziót, amin keresztül megkapta volna a halálos adagot. Éjfélkor aztán lejárt a kivégzés határideje - mert ilyen is van -, így Smitht visszaszállították a halálsorra.

Alabamában a legutolsó szabályozás szerint a kivégzés során az elítélt arcára egy légmentesen záró maszkot tesznek, majd tiszta nitrogént eresztenek bele, ami fulladáshoz vezet. A gond csak az, hogy ezt az eljárást még soha nem tesztelték élesben, és nem biztos, hogy humánus, illetve az is felmerült, hogy esetleg másra is veszélyt jelenthet. Az orvosszakértők szerint könnyen lehet, hogy a halálraítélt görcsrohamok közepette, szenvedve hal meg, de még az is előfordulhat, hogy túléli a kivégzést, és vegetatív állapotban él tovább. Márpedig a kínoktól mentes kivégzés alkotmányban rögzített joga az elítélteknek. A másik aggály, hogy a maszk nem zár majd jól, a gáz pedig kiszivárog a szobába, ahol nemcsak Smith tartózkodik majd, hanem felesége és egy lelkész is.

Az ügyben Smith ügyvédei az utolsó pillanatban beadtak egy keresetet és a végrehajtás felfüggesztését kérték az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságától, azt állítva, hogy a férfi kivégzésére irányuló második kísérlet kegyetlen és szokatlan büntetésnek minősül. A testület azonban ezt elutasította, ahogyan az elmúlt években is tartózkodott attól, hogy az utolsó pillanatban leállítson kivégzéseket. A Szlovákiához hasonlóan 5 milliós Alabamában az egyik legmagasabb az egy főre jutó kivégzések aránya az Egyesült Államokban, ahol jelenleg 165 személy vár a kivégzésére.

(Telex/BBC)