Fico: nem változtatunk a büntetőjogi reform alapkoncepcióján, de a főügyészség és az Európai Bizottság javaslatait elfogadhatják

Robert Fico miniszterelnök nagyon örül, hogy végre elkezdődött a kormány büntetőjogi reformjának általános vitája, és a koalíciónak sikerült megszavaznia, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják a képviselők. Fico attól nem tart, hogy az Alkotmánybíróság az ellenzéknek adna igazat, és még elfogadása előtt leállítaná a jogszabály tárgyalását. Az ellenzéki pártok ugyanis az Alkotmánybírósághoz akarnak fordulni, mert úgy vélik, hogy a trvény tárgyalása alatt sérültek alkotmányos jogaik.

A kormány a csomag alapkoncepcióján nem hajlandó változtatni, vagyis mindenképpen ragaszkodik a Speciális Ügyészi Hivatal megszüntetéséhez.

Fico ezt most azzal is indokolta, hogy szerinte a pénzügyminisztériumban „Igor Matovič minisztersége idejéből” megtalálták a Léva melletti vadászházban illegálisan felvett beszélgetések leiratát. Állítja, hogy Daniel Lipšic speciális ügyész Igor Matovič közvetlen utasítására cselekedett, amit ennek a dokumentumnak a megtalálása is bizonyít.