Márciusban kezdi forgatni első angol nyelvű nagyjátékfilmjét Pedro Almodóvar

Márciusban kezdi forgatni első angol nyelvű nagyjátékfilmjét az Oscar-díjas spanyol rendező Pedro Almodóvar, olyan világsztárok főszereplésével, mint Tilda Swinton, Julianne Moore és John Turturro - közölte a film gyártásáért felelős El Deseo produkciós cég csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a The Room Next Door (A szomszéd szoba) címet viselő alkotás, amelynek jeleneteit New Yorkban és Madridban veszik fel, egy tökéletlen anya és haragos lányának története, akiket egy nagy félreértés választ el. Kettejük között ott áll az anya barátnője, kezelve fájdalmukat és keserűségüket.

Az anya újságíró, haditudósító, a barátnő regényíró. "A film beszél a háborúk határtalan kegyetlenségéről, azokról a nagyon eltérő módokról, ahogy a két író közelít és beszámol a valóságról. Beszél a halálról, a barátságról és a szexuális élvezetről, mint a legjobb szövetségesek a borzalom elleni harcban" - fogalmazott közleményében a gyártó.

A 74 esztendős Almodóvar angol nyelven eddig két rövidfilmet készített: 2020-ban a The Human Voice című alkotást Tilda Swintonnal a címszerepben, tavaly pedig a Strange Way of Life című mozit Pedro Pascal és Ethan Hawke főszereplésével.

A rendező korábban az EFE spanyol hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy a két kisfilm lényegében gyakorlat az angol nyelvű munkához, felkészülés egy egész estés film elkészítésére.

