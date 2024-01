“El akarják hallgattatni az ellenzéket, vissza akarnak bennünket vetni a Mečiar-korszakba” 

Idén már a harmadik alkalommal, a decemberi tüntetéseket is beszámítva 6-szor szervezte meg a három ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és a Szabadság és Szolidaritás (SaS) a kormányellenes, a büntetőjogi reformot elutasító tüntetést. Pozsonyban ezúttal is több mint 20 ezer ember gyűlt össze.

Fotó: Cséfalvay Á. András (A többi képért KATT a fotóra!)

Ezúttal országszerte több mint húsz városban voltak „Állítsuk meg őket” címmel tüntetések, és már külföldön is tüntettek a szlovák kormány ellen. Pozsonyban már a Demokraták párt képviselője is beszélt.

Néhány órával azután, hogy a koalíciós képviselők megszavazták a büntetőjogi reform gyorsított eljárásban való tárgyalását, újra hatalmas tömeg tüntetett a kormány és a büntetőjogi reform ellen Pozsonyban. Tüntetések voltak azonban az ország több mint 20 városában, és most első alkalommal külföldön is: Párizsban, Prágában, Brünnben és Krakkóban is.

A pozsonyi tüntetést Ladislav Snopko, az 1989-es események egyik fontos szereplője nyitotta meg, amelyre talán még az egy héttel korábbihoz képest is több, ember vett részt. Sajtóhírek szerint mintegy 27 ezren voltak a Szlovák Nemzeti Felkelés terén. Snopko szerint ezen a téren döntötték meg a szocializmust, itt állították meg Vladimír Mečiart és itt fogják megállítani Ficot is.

“Az, hogy Fico győzött a választáson, felébresztette Szlovákiát”

- mondta Snopko.

Első alkalommal a szervező három ellenzéki párt képviselői mellett helyet kapott a színpadon a Demokraták egyik képviselője is. Natália Svítková egyben a rendőrség belső ellenőrzési hivatala leváltott igazgatóhelyettesének, Juraj Svítoknak a feleségeként is beszélt. Szerinte jelenleg a kormány figyelteti a maffia ügyében nyomozó rendőröket, figyelik közeli hozzátartozóikat, még a kiskorú gyerekeiket is. Megfélemlítik a rendőrök kollégáit is, ami a független rendőri munkát veszélyezteti.

A KDH nevében Frantisek Majersky parlamenti képviselő beszélt, az SaS-t most Branislav Gröhling képviselte. Gröhling szerint a mai nap,megmutatta, hogy miylen mélyre süllyedt az ország, hiszen az ellenzék által csak “maffiabarát csomagnak” nevezett reform megkapta az első zöld jelzést. A nagygyűlés konferansziéja, Kristína Tormová dramaturg szerint egyre inkább közeledik az ország a “Kelethez”.

“Akik azonban a legjobban vágyják a keletet, csak Ungvárig mernek elmenni”

- utalt Tormová arra, hogy Fico csak a határmenti városban mert találkozni az ukrán miniszterelnökkel.

A pozsonyi nagygyűlést ezúttal is Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke elnöke zárta. Szerinte a koalíció már nagyon ideges, egy hét alatt el akarja fogadtatni a “maffiabarát csomagot”. “El akarják hallgattatni az ellenzéket, vissza akarnak bennünket vetni a Mečiar-korszakba” - mondta Michal Šimečka. Orbán Viktorhoz hasonlította Ficót, a szlovák kormányfő is egyfolytában a szuverenitásról beszél, de csak Bödör, Kočner és Gašpar büntetlenségét akarja elérni.

A tüntetés este hét után ért véget.

-lpj-