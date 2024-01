Bezárták a képviselők a parlament 6. ülését, jövő héten folytatódik a tárgyalás

A pénteki szavazás után bezárták a képviselők a parlament a 6. üléstét. A Büntető Törvénykönyv módosítását második olvasatba utalták.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A 6. ülésen meg nem tárgyalt napirendi pontokat a következő, január 31-én, szerdán 13 órakor kezdődő ülésre halasztották.

A Btk. módosításáról szóló vita a második olvasatban folytatódna, akkor lehet benyújtani a módosító javaslatokat. A döntést ezután hozza meg a parlament.

A 6. ülés napirendjén számos további indítvány szerepel. Több képviselő is javaslatot terjesztett be a következő ülésre is.

TASR