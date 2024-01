Taraba kijelentette, a Büntető Törvénykönyv módosítását prioritásként kezelik

A koalíciós tanács megállapodott a további lépésekről – erősítette meg Robert Fico kormányfő (Smer-SD) és Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt). Taraba közölte, megvitatták a parlamentben a törvényekkel kapcsolatos lépéseket, és hozzátette, a Büntető Törvénykönyv módosítását kell prioritásként kezelni.

Tomáš Taraba (TASR/Jaroslav Novák)

„Meghallgatjuk, mit mond az ellenzék az érdemi vitában" - mondta a Büntető Törvénykönyv módosításának második olvasatba utalása kapcsán a miniszter. Hozzátette, ha észszerű javaslatokkal állnak elő, meg fogják hallgatni őket. „A Büntető törvénykönyv lesz mostantól a prioritás" - fogalmazott. Az építési törvény módosításával kapcsolatban megjegyezte, arra április 1-jéig van idő, ezért először a Büntető törvényről fognak tárgyalni.

Taraba hozzátette, a koalíció a parlamenti tárgyalási rend módosításáról is tárgyalt. Ez már terítéken van" - mondta, és hozzátette, az elmúlt napok tanácskozásai rámutattak a törvény hiányosságaira. Személyesen javasolta például, hogy a miniszterek ne csak külön felszólalással, hanem tényszerű hozzászólásokkal is reagálhassanak a felszólalók által elmondottakra. Emellett szóba került a hozzászólások időtartamának általános lerövidítése is.

Péntek délután a képviselők lezárták a parlament 6. ülését, a meg nem tárgyalt napirendi pontokat a következő ülésre halasztották. Peter Pellegrini (Hlas-SD) házelnök bejelentette, a következő ülés január 31-én, szerdán 13 órakor kezdődik. A tervek szerint egy nappal korábban kellett volna kezdődnie, de a házelnök azt mondta, időt kell szánni a bizottsági egyeztetésekre is. Pellegrini már korábban bejelentette, hogy a Btk. módosításáról második olvasatban szerdán kezdenek tárgyalni. A parlament gyorsított eljárásban tárgyal a törvénymódosításról.

TASR