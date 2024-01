Pofátok lapos, jól meg lesztek majd mentve megint!

Nincs semmi meglepő abban, hogy a Magyar Szövetség keleti, azaz Moszkvához földrajzilag is legközelebb élő alelnöke rendszeresen ciánnal felérő jelképes köpetekkel akarja kifejezni politikai dominanciáját. A lámák csinálnak ilyesmit. Ezek a tevefélék családjához tartozó párosujjú patások az avatott szakértők szerint egyébként a gyomortartalmat köpik ki. Nem az összeset, hanem a szagos anyagból csak egy keveset.

Az inkriminált személy esetében mindez nem áll. A fazonból, majdnem minden nap tekintélyes mennyiségű jelképes méreg kerül az éterbe, mintha az agya lenne az emésztőtraktusa. Ami oda valahogyan bekerül, annak valahogyan ki is kell jönnie...

De fordítsuk komolyabbra a szót, akkor is, ha világos, hogy pusztába kiáltott lesz. Ugyanis vagy eleve így jöhetett a világra ez a fenomén, avagy eleve erre a viselkedésmintára lett edukálva. A viszonylagos probléma annyi – az övé és a közé egyaránt –, hogy bizony akadnak neki hívei. Lehetnek néhány ezren, akik elszántan istenítik és utánozzák őt. Ez önmagában azért probléma, mert a közösségi médiumok kanálisaiba tévedve a megriasztott jóhiszeműeknek úgy tűnhet, igencsak sokan lehetnek.

Hősünknek azoban ugyanaz a problémája. Mármint ő is abban ringathatja magát, hogy tulajdonképpen egy komoly hadsereget vezényel…

Szerencsére koránt sincs ez így. A néhány ezer fős hordát alkotó egyedek szellemi eleresztettsége, minősége ráadásul siralmasan selejtes. Gyakorlatilag a hitbéli vírustagadók, oltásellenesek, összeesküvés-elméletes, álhírfaló, a parttalan gyűlölködésre tudatlanságuk okán bármikor, bármilyen helyzetben kapható futóbolondok ők. Akik akármilyen hülyeséggel megetethetők, csak minél karakánabbnak tűnjön, harsányabban szóljon.

Ez a közönség egyébként némi túlzással élve, név szerint beazonosítható. Annál is inkább, mivel Szlovákia bolygónk lakott térségeihez viszonyítva tulajdonképpen egy isten háta mögötti majorságnak sem felel meg. Majdnem mindenki mindekit ismer tehát. Konkrétan azokat is, akik pár éve még a most általuk is agyongyalázott Igor Matovič szavazói voltak. Azokról van szó, akik hajlamosak a fajelméletek általi befolyásoltságra, az emberek nemek szerinti szelektálására, a szexuális irányultság szinte vallásos minősítésére stb. Vajon ki nem találkozott még olyan huszonegyedik századi fószerrel, aki becsmérlő jelzőkkel hüledezik, ha feketebőrű labdarúgókkal szembesül? Létezik vajon olyan ember, aki holokauszt ide vagy oda, nem tapasztalt még bárhol nyíltszíni zsidózást, buzizást? Vagy faji, nemzeti, vallási, politikai felsőbbrendűséget terjesztő magamutogatást!

Az ábécével kisiskolás gondja vannak a fafejnek, de a Nobel-díjas Karikó Katalint szemrebbenés nélkül tömeggyilkosnak, a római pápát vén fasznak minősíti, Zuzana Čaputovát lekurvázza, a mindenkori agresszor helyett annak áldozatát hibáztatja telepofával. Tovább is van, mondjam még?!

Mindez pedig csak azért van így, mert voltaképpen semmit nem tud arról a világról, amelyben az életét tengeti. Avagy felszínes, a tájékozatlan, tudatlan emberek számára könnyen emészthető téveszméken élve látszólag követezmények nélkül öltögetheti a nyelvét akár az univerzumra is.

Pedig a következmények mindig rajta is csattannak! Akkor is, ha képtelen azt felfogni, hogy akik esetleg neki köszönhetően gyakorolják a hatalmat, alkalomadtán önérdekűen a markuba röhögve hazudoznak a szemébe, lopják meg őt a családjával, tágabb közöségével együtt. Hogy majd, amikor a demokrácia szabályrendszere szerint újra szükségük lesz rájuk, leginkább a támogatásukra, a voksaikra, vastagon mérget köpködködve találjanak nekik régiúj ellenségeket megint. Akiktől majd jól meg lehet menteni őket...