Pellegrini szerint az ellenzék feleslegesen hisztizik, hiszen nincs itt semmi látnivaló

A közszolgálati rádió Szombati párbeszédek c. politikai vitaműsorában szerepelt a parlament és a Hlas-SD elnöke, és jelezte, hogy a Büntető Törvénykönyv változtatásaival kapcsolatban második olvasatban módosításokat nyújtanak be, és esélyes, hogy a károk jelzett mértékével összefüggésben is.