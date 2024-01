A Slovannál kötött ki a DAC-tól távozott Risvanis

A pozsonyi Slovan leigazolta Spyridon Risvanist, akivel nemrég bontott szerződést a dunaszerdahelyi DAC.

Spyridon Risvanis és ifjabb Ivan Kmotrík (Forrás: Skslovan.com)

A kékek az idei szezon végéig kötöttek szerződést a görög középső hátvéddel, további két éves opcióval. Risvanis már csatlakozott is a Slovan katari összpontosításához, edzőtáborához.

"Reagálnunk kellett arra, hogy Richard Križan hosszan tartó sérülése esetén három egészséges középső védőnk maradt a tavaszi idényre. Spyridont régóta ismerjük a szlovák bajnokságból, megfigyeltük a játékát. Örülünk, hogy sikerült gyorsan megegyeznünk vele" - nyilatkozta a klub vezérigazgatója, ifjabb Ivan Kmotrík a Slovan weboldalának.

"Boldog vagyok és nagyra becsülöm, hogy a Slovan érdeklődést mutatott irántam. Igyekszem a maximumot nyújtani, hogy értékes játékosa legyek a csapatnak és megszolgáljam az irántam mutatott bizalmat. Tudatában vagyok, hogy a Slovannak bajnoki céljai vannak, ezt kihívásnak tekintem. Örvendek emellett, hogy találkozhatok földimmel, Kiriakosz Savvidisszel, akivel hosszú évek óta ismerjük egymást, Görögországban pedig csapattársak is voltunk, és Szlovákiában is kapcsolatban maradtunk" - mondta a védő, aki január 3-án töltötte be 30. életévét.

Risvanis a görög Panathinaikosz neveltje, melynek színeiben lépett pályára először a görög bajnokságban, és amellyel meg is nyerte akkor a görög kupát. Onnan a Panionioshoz távozott, majd 2017-től vált az Olympiakosz Pireusz játékosává. 2018-ban mutatkozott be a görög válogatottban, azt követően a bővebb keret tagjává vált. 2021-ben igazolt először külföldre, a ciprusi Anórthoszisz Famagustához, mellyel megnyerte a ciprusi kupát, 2021-ben pedig bejutott az Európa Konferencia Liga csoportkörébe.

2022 júliusában, a ciprusi Anórthoszisz Famagusta együttesétől igazolt Dunaszerdahelyre. Az ott eltöltött időszaka alatt 26 ligameccsen szerepelt, 5 rajtot az Európa Konferencia Ligában is begyűjtött, míg a Slovnaft Cup-ban 3 mérkőzés és 2 gól volt a mérlege.

