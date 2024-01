Magyarország kiáll Ukrajna mellett, az ukránok meg jó lelkiismerettel közelítenek a magyar kisebbséghez

„Nincs kérdés, amit nem lehetne megoldani kétoldali párbeszédben. Nyitottság, konstruktivitás és őszinteség jellemezte a beszélgetést” – jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Szijjártó Péterrel tartott közös sajtótájékoztatóján Ungváron. A két külügyér decemberben már találkozott Brüsszelben, de hivatalos, kétoldalú tárgyalást most tartottak először az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború kezdete óta.

Kuleba megköszönte a humanitárius segítséget, amelyet Magyarország nyújtott. A két ország között feszültséget okozó kisebbségi törvénnyel kapcsolatos vitáról elmondta: ezt a kérdést jó lelkiismerettel szeretnék szabályozni és abból indulnak ki, hogy az EU-tagság felé megnyitja az utat az oktatási törvény, amely a korábbi állapotokat állítja vissza. És bár vannak pontosítandó részletek, ezeket a felek kétoldalú párbeszéd keretében megvitatják és a kérdést végérvényesen megoldják – jelentette ki az ukrán külügyminiszter.

Kijev reményei szerint ez a hétfői tárgyalás előkészítése lehet Volodimir Zelenszkij és Orbán Viktor találkozójának. Az orosz–ukrán háború kezdete óta Ukrajnában - a vele szomszédos országok miniszterelnökei közül egyedüliként - a magyar kormányfő még nem járt, Novák Katalin köztársasági elnökkel ellentétben.

”Lassan két éve zajlik a háború: Kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Azt szeretnénk, ha a szomszédunkban béke lenne.„ - fejtette ki Szijjártó Péter a közös sajtótájékoztatón. A magyar miniszter a kisebbségi témával összefüggésben megjegyezte, „Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jogokat kapja vissza, amelyekkel már 2015-ben is rendelkeztek.

A tárgyalások előtt Szijjártó látogatást tett az ungvári temetőben is, ahol a háborúban elesettek vannak eltemetve.

Orbán Viktor utoljára 2015-ben, Zelenszkij elődjével, Petro Porosenkóval tárgyalt hivatalos, kétoldalú találkozón. Az, hogy két szomszédos ország vezetői és külügyminiszterei ennyire ritkán találkoznak, önmagában is sokat elárul a két ország viszonyáról és arról, milyen szintről indult a hétfői ungvári találkozó.

Szijjártó az elmúlt két évben Moszkvában többször is járt, Orbán Viktor pedig – az osztrák kancelláron kívül az EU-s tagországok vezetői közül egyedüliként – Vlagyimir Putyinnal találkozott Pekingben. A magyar kormány szerint ez a békestratégia része, mert ezzel megőrzik a kommunikációs csatornákat, ellentétben a háborúpárti országokkal, amelyek fegyverszállítmányokkal segítik Ukrajnát az orosz agresszióval szembeni védekezésben. A magyar kormány a nyugati fegyverszállítmányokat a háború elnyújtásaként értelmezi – Magyarország a területén nem is engedi át a NATO-szövetségeseitől Ukrajnának szánt szállítmányokat –, és azonnali tárgyalásokat sürget Ukrajna és Oroszország között, noha az Ukrajna keleti részét ellenőrzése alatt tartó, a területeket egyoldalúan magához csatoló Moszkva nem is állt elő érdemi javaslattal.

A múlt héten Robert Fico szlovák kormányfő is Ungváron tárgyalt, mégpedig ukrán partnerével, Denisz Smihal miniszterelnökkel.

