Javítgatja a koalíció a büntetőtörvénykönyv módosítását, a lényeg azonban nem változik: a speciális ügyészség megszűnik

Beterjesztette a kormánykoalíció azokat a javaslatokat, amelyekkel a büntetőtörvénykönyv módosítását akarják kiigazítani. Az ellenzék által csak „maffiabarát csomagnak” nevezett törvénymódosítás lényegét azonban változatlanul hagyják: a Speciális Ügyészi Hivatalt továbbra is meg akarja szüntetni a kormány. Figyelembe venné azonban egyes uniós és hazai intézmények javaslatait, az ellenzék szerint azonban a „csomag” úgy rossz, ahogy van, és ebben a formájában javíthatatlan. Folytatja az ellenzék az utcai tiltakozóakcióit is, a következő csütörtökön lesz.

Fotó: TASR

Habár Andrej Danko, az SNS elnöke még tegnap is arról beszélt, hogy szerinte változatlan formában kellene elfogadni a büntetőtörvénykönyv (btk.) módosítását, Tibor Gašpar (Smer) ma reggel 22 oldalas módosítást terjesztett elő az alkotmányjogi bizottság ülésén.

A javaslat változatlanul hagyja a módosítás lényegét: a Speciális Ügyészi Hivatal megszűnik, és a gazdasági bűncselekmények esetében jelentősen csökken a kiszabható büntetési tételek időtartama.

Gašpar javaslata ez utóbbiakra vonatkozik: néhány esetben mérsékli a büntetési tétel csökkentését, alacsonyabb kárértékeket javasol és néhány esetben hosszabb elévülési időt.

A javaslat 20 ezer euróban szabja meg a „nagyobb kár” alsó határát, amit az eredeti javaslat még 35 ezer eurót tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy súlyosabb büntetést kaphatnak azok az elkövetők, akik legalább 20 ezer eurós kárt okoznak, ez jelenti ugyanis a "nagyobb kár" alsó határát.

A következő szint esetében is csökken az értékhatár, a korábban javasolt 350 ezer euróról 250 ezer euróra csökkentenék a jelentős kár alsó határát, a súlyos kár pedig az eredetileg javasolt 700 ezer euró helyett 650 ezernél kezdődik.

Az elévülési idő is kicsit hosszabb lesz néhány olyan esetben, ami a koalíció néhány, büntetőeljárás alatt álló képviselőjét, például Tibor Gašpar is érinti. Az eredeti, vagyis a jelenleg még érvényes elévülési időket azonban a koalíció nem akarja visszaállítani

A javaslat figyelembe veszi majd az Európai Bizottság és az Európai Ügyészség bizonyos javaslatait is. Az EU pénzügyi érdekeit veszélyeztető bűncselekmények esetében marad az eredeti, jelenleg is érvényben lévő büntetési tétel, az 1-4 éves börtönbüntetés, amit a koalíció eredetileg 1-2 éves büntetésre akart mérsékelni. Vagyis Peter Pellegrini (Hlas) házelnök nem hiába „turnézta” végig múlt héten az uniós intézményeket, bizonyos EU-s kifogásokat meghallgatott a kormánykoalíció. Pellegrini volt az, aki tárgyalt Maroš Žilinka főügyésszel is a lehetséges módosításokról, a most beterjesztett javaslat feltehetően ezeket is tartalmazza.

Az ellenzék szerint a btk. módosítójavaslata továbbra is rossz, és nem is javítható a parlamenti vita során, alapvetően át kellene dolgozni. "Továbbrs sincs semmi ok a gyorsított tárgyalásra, a kormánynak vissza kellene vonnia, és újra kezdeni az előkészítését" - mondta Ondrej Dostál (SaS) az alkotmánybíróság ülésén. Az ellenzéki pártok ezért folytatják majd az utcai tiltakozások szervezését is, legközelebb csütörtökön lesznek nagygyűlések Szlovákia több városában is.

A btk. módosításának általános vitája pénteken zárult, akkor 76 igen szavazattal utalta második olvasatba a kormánykoalíció, a tárgyalása várhatóan holnap folytatódik a plénumban. A kormány azt szeretné, ha már a héten elfogadná a parlament, hogy az mielőbb a köztársasági elnök elé kerüljön. Zuzana Čaputová eddigi állásfoglalásai alapján valószínűsíthető ugyan, hogy a jogszabályt megvétózza az államfő, így az februárban újra visszakerül a parlamentbe.

-lpj-