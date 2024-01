190 ezer eurós motorkerékpárral az élen szép kis járműgyűjteménnyel rendelkezik Robert Kaliňák

A politikusok kötelességei közé tartozik, hogy nyilatkozatot kell tenniük vagyonukról. A politikába visszatért és egyből a védelmi minisztériumot elfoglalt Robert Kaliňák hat év után tett vagyonnyilatkozatot. Ebből kiderült, hogy nem mindennapi járműgyűjteménnyel rendelkezik.

Fotó: TASR

Az Aktuality szerint Kaliňák vagyonnyilatkozatában három Audi mellett egy Toyota, egy Range Rover, valamint egy 1971-es évjáratú Simca szerepel. A védelmi miniszter a motorkerékpárokat is imádja, összesen négyet birtokol: egy Legend és két Harley Davidson mellett van egy speciális Choppere is, ami Paul Teutul Jr. dizájnja alapján készült. Kaliňák ezt a 190 ezer eurót érő motorkerékpárt Saif bin Zajed al Nahjani arab sejktől kapta, aki egyben az Egyesült Arab Emírségek belügyminisztere is. Kaliňák a nem mindennapi motorkerékpárt felajánlotta kiállításra a Szlovák Történelmi Múzeumnak.

Kaliňák a korábbi vagyonbevallásai alapján meg is engedheti magának a járműgyűjteményt. Amikor még belügyminiszter volt, évi kb. 300 ezer eurós bevételre tett szert a vállalkozásaiból. Az viszont nem tisztázott, hogy ezek mik is voltak, a politikusok konkrét bevételi forrásaikat ugyanis nem hozzák nyilvánosságra. Kaliňákról ismert, hogy a jogászat, a gasztronómia és az ingatlanpiac területén vállalkozott.



(Aktuality)