A Smer szorgalmazza, hogy a parlamenti ülések a standard keretek között valósuljanak meg

A kormánypárti Smer-SD szeretné, ha standard keretek között zajlana a parlament aktuális ülésszaka, tehát csak reggel 9 és este 19 óra között lenne ülésezés – jelentette ki szerdán Ján Richter frakcióvezető.

Ján Richter (TASR)

„Örülnénk, ha ez az ülésszak standard mederben zajlana, és a képviselők a decemberi ülésen elhalasztott pontokat is megvitatnák, hogy ne kelljen ismét tovább halasztani törvényjavaslatokat” – mondta Richter.

Szerinte a Btk.-ról szóló vitához való kormánypárti viszonyulás az ellenzéki pártok viselkedésén múlik. „Hogy most is a telefonkönyvet akarják-e felolvasni, és értelmetlenül elnyújtani a vitát” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy ez az ülésszak már az elnökválasztási kampánynak is része lesz. Emlékeztetett, hogy a tárgyalási rend módosítását három frakció közösen javasolhatja.

Richter közlése szerint a párt képviselői mind az öt gyorsított eljárásra vonatkozó javaslatot megszavazzák. „Közülük többre azért van szükség, hogy helyrehozzuk mindazt, amit elrontottak az előző kormányok” – mondta, kiemelve az építési törvényt.

