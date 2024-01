LÉNYEG: Kapott pár nap haladékot az igazságszolgáltatás, és egy új jelöltet az elnökválasztás

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mindnyájunknak el kell menni (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Van még egy hete az igazságosságnak

Tegnap még úgy tűnt, a héten le is darálja a törvényhozás a Speciális Ügyészi Hivatal beszántásáról szóló törvénytervezet vitáját, csütörtökre nézett ki a végszavazás erről a jogszabálycsomagról, azonban a parlament várhatóan még legalább egy hétig rágódik majd az igazságügyi „reformon”.

Teszi ezt annak ellenére, hogy a törvényhozás 62 órára rövidítette le a parlamenti vitát a Büntető Törvénykönyv módosításának második olvasatáról. Ha a kormánypártiak nem is használják ki a rendelkezésükre álló, átlagosan 24 percet, ebben a műfajban az ellenzék képviselőire biztosan lehet számítani, hiszen ők eddig is mindent megtettek, hogy időhúzással legalább elodázzák a Btk. hatályba lépését.

Ennek eredeti időpontja január 15. lett volna, a legújabb módosító indítványban azonban már csak március 15-e szerepel. A kormánypárti jogalkotók valószínűleg úgy okoskodnak, hogy addig simán átnyomják a parlamenten a törvényt, amit a köztársasági elnök persze megvétóz, vagyis újra szavazhat róla a parlament, megint csont nélkül el lesz fogadva, és kész.

Úgy tűnik, azzal az eshetőséggel nem számolnak Ficóék, hogy Zuzana Čaputová azonmód az Alkotmánybírósághoz fordul jogszabály-értelmezési kéréssel, és a taláros testület még akár március 15. előtt ideiglenes intézkedéssel felfüggesztheti az elfogadott törvény hatályba lépését. Ehhez persze nem lesz elég még néhány parázs parlamenti felszólalás vagy több tízezres tüntetés, amilyenre csütörtökön is készül az ellenzék, hanem az Alkotmánybíróságnak alapos indokokra lesz szüksége ahhoz, hogy megálljt parancsoljon ennek a gőzhengernek.

Matovič nem akar elnök lenni, csak jelölt

Kedden éjfélkor lejárt a határidő, ameddig bejegyeztethették indulási szándékukat az államfőjelöltnek. Az eddig ismert nevekhez az utolsó pillanatban csatlakozott Igor Matovič, aki ezúttal sem bírta ki performansz nélkül: néhány perccel éjfél előtt viharzott be a törvényhozás iktatójába, hogy leadja az indulásához szükséges aláírásokat és így hivatalosan is köztársaságielnök-jelöltté váljon. Egy nyilatkozatában pedig – szinte saját maga paródiájaként – kijelentette, nem akar államfő lenni, voltaképpen nem is indul az elnökválasztáson, csak úgy csinál, mintha... Nem is próbáljuk meg értelmezni Matovič szavait, mindenesetre ő lett a tizenegyedik induló, így egy focicsapatnyi önjelölt próbálkozik meg a Grassalkovich-palota elfoglalásával.

A legismertebb és legesélyesebb továbbra is az a Peter Pellegrini, aki eddig már volt miniszter, házelnök és kormányfő is, így már tényleg csak az államfői titulus hiányzik a gyűjteményből. Népszerűségét és valószínű győzelmét a kis gödröcskéin kívül Ficóéknak is köszönheti, hiszen a Smer már most igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy egy megbízgató és lekötelezett szövetséges kerüljön az elnöki posztra. Aki, ha úgy adódik, még arra is kapható lesz, hogy államfői kegyelemben részesítsen egynéhány jogerősen elítélt Smer közeli potentátot.

Sokkal nehezebb dolga lesz a Matovič- és a Heger-kormány külügyminiszterének. Ivan Korčok malmára hajtja a vizet a kormánykoalíció ámokfutása, akikkel szemben könnyen pozicionálhatja magát progresszív-liberális jelöltként, aki számíthat a távozó Zuzana Čaputová szavazóira is.

Németh Ilona a 189 ezer aláíróról

A Paraméter podcaststúdiójának vendége volt Németh Ilona Munkácsy-díjas képzőművész, aki kezdeményezte a kulturális miniszter leváltására irányuló felhívást. Azt a petíciót, amelyet 10 nap leforgása alatt 189 ezren írtak alá, és amelynek ugyan nem az lesz az eredménye, hogy Martina Šimkovičová magába néz és szégyenkezve eltűnik a balfenéken, hanem az, hogy a közbeszéd részévé válik – legalább egy időre – a kultúra. Méghozzá éppen a kulturálatlan kulturális miniszter asszony miatt. Ő volt az, aki egy hónappal a szeptemberi választások előtt egy álhírt tett közzé a Facebookon, amelyben azt állította, hogy az Európai Unió be akarja tiltani a WC-papírt, mert azt szalmával szeretné helyettesítetni. És az ő fejéből pattant ki a Kultminor beszántásának terve is.

Németh Ilona podcastunkban elmondja, Šimkovičová úgy viselkedik, mint egy elefánt a porcelánboltban, és a kultúra királynőjének szerepkörében tetszeleg. „A magatartása és a kijelentései teljesen kirekesztőek. Ha a Kisebbségi Kulturális Alapot megpróbálják erőszakkal leuralni, akkor a háttérbe szorul a szakmaiság” – mondja podcastunkban a többi között Németh Ilona.

