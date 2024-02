Lényeg: 100 napos a kormány, és nem úgy néz ki, mint aki a végét járja, de már néhány magyarlakta városban is tüntetnek ellene

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A kormány 100 napos munkájának "bizonyítványa" (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Az ugyan már a koalíció megalakulásakor sem volt kérdéses, hogy sok jót nem várhatunk a Fico-kormánytól, az első 100 nap valóban elég sötét időszakot jósol a következő évekre. Arra számítani lehetett, hogy a Smer-Hlas-SNS koalíciónak nem lesznek gátlásai, ha átveszik a minisztériumok irányítását, de még így is okoztak kellemetlen meglepetéseket.

A belügyminisztériumot ugyan a Hlas kapta, de Matúš Šutaj Eštok miniszternél Robert Kaliňák sem tudná jobban tönkretenni a rendőrséget.

Hamran István országos rendőrfőkapitány botrányos és minden színvonalat nélkülöző azonnali eltávolítása csak a kezdet volt. Ma már nemcsak a Smer számára kínos ügyekben eljáró vizsgálótisztek felfüggesztése folyik, hanem a legsúlyosabb ügyekben nyomozó NAKA léte is veszélyben forog, a speciális ügyészségnek pedig várhatóan már csak hetei vannak hátra. A büntetőjog átalakítása közvetlenül a Smer irányítása alatt folyik, Fico mindent megtesz önmaga és a bűncselekményekkel vádolt emberei megmentéséért. Az SNS várhatóan teljesen letarolja a környezetvédelmet és a kultúrát.

Kis reményt ad, hogy a lakosság még nem adta fel, hetente több tízezren tüntetnek a kormány ellen.

Más szempontból viszont Fico nyugodt lehet: pártja népszerűsége semmit sem csökkent a választások óta, és ugyanez látszik a Hlas támogatottsága esetében is. A preferenciákat nézve csak Andrej Dankónak van félnivalója, de ha nem veri szét a koalíciót, akkor még sokáig ronthatja a levegőt az országban.

Magyar szónok is volt Érsekújvárban

A tüntetések eddig jobbára elkerülték a magyar lakta településeket, vagy csak kisebb megmozdulások voltak. Mivel a parlamentben nincs magyar párt, és a parlamenten kívüli Magyar Szövetség sem igazán tudja, hogy melyik oldalra álljon a kormány és az ellenzék harcában, ez nem annyira meglepő. Ez egyben mutatja azt is, hogy a szlovák pártok nem nagyon vannak jelen a déli járásokban.

Dunaszerdahelyen ma már lesz ellenzéki megmozdulás, ez megmutatja majd azt is, hogy PS-SaS-KDH helyi szervezetei mennyire tudják megmozgatni a helyi magyar lakosságot.

Érsekújvárban viszont továbbra is a civilek az akció szervezői, itt az előzetes hírek alapján nemcsak résztvevőként, hanem szónokként is számítanak a magyarokra: Juhász Rokko, érsekújvári születésű performanszművész mondhatott beszédet a színpadon.

Csökken az infláció, de az árak maradnak

Januárban végre nálunk is 5 százalék alá csökkent az infláció, a 4,3 százalékkal már kezdünk közelíteni az eurozóna átlagához. A csökkenéshez persze kellett az is, hogy tavaly ilyenkor még komoly áremelkedés volt az energiaszektorban, az élelmiszerárak akkor még 28 százalékos emelkedést mutattak, 2023 januárjában átlagosan 15,2 százalékkal nőttek az árak.

Az infláció a következő hónapokban várhatóan tovább szelídül, viszont a magas árak már itt maradnak velünk.

Csak abban bízhatunk, hogy a bérek emelkedése lassan beéri az inflációt, vagyis elérünk oda, ahol 2021-ben, még az árugrás előtt voltunk.

Orbán beadta derekát Brüsszelben

Gyorsan lezavarta az Európai Tanács a mai, rendkívüli uniós csúcsot: a délelőtt tízkor kezdődött ülés fél tizenkettőkor már be is fejeződött. A tagállamok vezetői elfogadták az unió módosított költségvetését, benne az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós csomaggal. Ezt megtehették volna már decemberben, de akkor Orbán Viktor vétózott. Most gyakorlatilag ugyanarra bólintott rá, amit akkor még ellenzett, habár ő ezt úgy adja elő, kiharcolta:

„A magyarok pénzét nem adhatják az ukránoknak!”. Az nem zavarja Orbánt, hogy a „magyarok pénzét” senki sem akarta odaadni az ukránoknak.

Talán Orbán is tudatosította, amit Donald Tusk lengyel miniszterelnök mondott a találkozó előtt: Ha Orbán nem fejezi be a játékát, ő lesz a felelős Ukrajna bukásáért. Tusk még azt is hozzátette, hogy Orbánnak nem felejtik el eddigi Ukrajna-ellenes lépéseit.

Lajos P. János