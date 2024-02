Hivatalos, hogy Lewis Hamilton a Ferrarihoz szerződik

- idézte a Mercedes honlapja csütörtökön a hétszeres világbajnok brit pilótát, aki megígérte: mindent megtesz, hogy utolsó közös évükben igazán emlékezetes teljesítményt nyújtson.

A Ferrari ugyancsak csütörtökön számolt be weboldalán egymondatos közleményében, hogy Hamiltont 2025-től többéves szerződés köti az istállóhoz.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH