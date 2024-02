Felgyújtotta a betegágyakat a sürgősségin és megtámadta a nővéreket egy idős férfi

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, hajnali kettőkor egy idős osztrák férfi állítólag attól gurult be a nagyszombati sürgősségin, hogy féltette az életét egy ilyen kelet-európai intézményben.

Rendőrségi felvétel

A 70 éves osztrák férfi agresszívan viselkedett, megtámadta a sürgősségin dolgozó nővéreket és felgyújtott néhány betegágyat is a váróteremben. A kerületi rendőrség közölte, hogy az idős osztrák férfi egységeik megérkezése után is aktívan ellenállt. Miután megszondázták, kiderült, hogy 2 ezrelék az alkoholszintje. A kórházi ellátását követően a férfit bevitték a rendőrőrsre, majd őrizetbe helyezték.

Adriana Domoráková sürgősségi nővér a Joj TV-nek kifejtette, hogy a férfi csak németül beszélt, a kolléganője pedig, aki szintén tudott valamit németül, megpróbált szót érteni vele, de a férfi azonnal mellkason ütötte. A nővért orvosnak kellett ellátnia.

A férfi eközben gyújtott fel betegágyakat a folyosón, majd megpróbált lelécelni. Közben megérkeztek a rendőrök és utána eredtek. A kórház egy másik részén találtak rá. Mivel ellenállt, megpróbálták lenyugtatni, majd már bilincsben visszakísérték a sürgősségire, ahol ellátták őt a sérülése miatt, amivel bejött. Őrizetbe vették, hogy a kijózanodása után kihallgathassák. A férfi állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy félt a kelet-európai egészségügyi ellátástól.

Az egészségügyi dolgozók fokozódó agresszivitásról számolnak be a kórházban, szavaik szerint előző szombaton is hasonló eset történt. Akkor egy pervitinfogyasztó férfi, akit a rendőrök kísértek be, váratlanul rátámadt a rendőrökre és a kórházi személyzetre is.

