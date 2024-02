Akadnak, akik euróezrekben fogadtak Ivan Korčok győzelmére

Többen fogadtak az ő végső győzelmére, mint Peter Pellegriniére.

A felmérések szerint Peter Pellegrini és Ivan Korčok a legesélyesebb arra, hogy bekerüljön az államfőválasztás második fordulójába, ott pedig tulajdonképpen a Hlas-SD elnökének van nagyobb esélye a végső győzelemre. A szerencsejátékok kedvelői viszont egy picit másképp gondolják, többen fogadtak ugyanis arra, hogy a volt külügyminiszter lesz az elnök.

"Pillanatnyilag többen fogadtak Korčok végső győzelmére, mint Pellegriniére, nagyjából 60:40 arányban" - árulta el a Markízának Richard Slušný, a Niké fő bukmékere.

Némelyek annyira bíznak Korčokban, hogy ezreket tettek fel rá. "Az egyik kliensünk 4 ezer eurót tett fel 2,50-es szorzó mellett, ami azt jelenti, hogy tisztán hatezer eurót nyerhet, ha bejön a tippje. Éppen Ivan Korčok az, akire nagyobb számban kötöttek ezres fogadásokat" - jegyezte meg Tarek Yacoob a Fortunától.

Filip Timár a Tipossporttól szintén arról számolt be, hogy Korčokra fogadnak többen, a legnagyobb értékű fogadásuk 4075,81 euróról szólt.

Štefan Harabin esetében már nem túl alacsony a szorzó (500), ergo, nem adnak túl nagy esélyt számára a végső győzelemre, a Nikénél viszont azt tapasztalták, hogy százakban fogadnak rá.

Ami viszont még érdekesebb, hogy Ján Kubiš volt smeres külügyminiszter esetében, aki elsőként jelentette be indulását, szintén fogadtak valakik ezrekben. Tarek Yacoob ezek még abban az időben születtek, amikor Pellegrini nem jelentette be indulását, és a fogadók azt gondolhatták, hogy a Smer és a Hlas Kubiš mögé áll be.

3000-es a szorzó az SNS elnökére, Andrej Dankóra, és 2345-ös Igor Matovičra, a Slovensko mozgalom vezetőjére, volt miniszterelnökre, aki viszont maga sem látha esélyét annak, hogy bejusson akár csak a második körbe.

