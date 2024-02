LÉNYEG: Évtizedig mozgott a Sátor-féle maffia bűvkörében, most az ő esete is rávilágít arra, mit jelent Ficóék mesterterve

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Facebook

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A száznapos szlovák kormány parlamentben ülő képviselői még mindig azon dolgoznak, hogy a saját ábrázatukra formálják az igazságügyi "reformot", ami nem jelent mást, csak azt, hogy mentsék az elvtársaik irháját. Erre jó esélyük van, hiszen a koalíció még három hónap elteltével is megőrizte a többségét. Így aztán közösen toldozgatják-foltozgatják a büntető törvénykönyvet, és néha belepillantanak a Brüsszeltől kapott sorvezetőbe, mi az, amihez tartaniuk kell magukat.

Pellegrini nem beszél a levélről

Most már azt is tudjuk, nem csupán az Európai Unió szólt bele a hazai szereplők dolgába, hanem főügyész is. Maroš Žilinka ugyanis levelet írt a törvényhozás elnökének, amiben arra kéri Peter Pellegrinit, hogy változtassanak a tervezett módosítás egyes elemein. Például azon, hogy a zsíros kenőpénzes ügyleteknél emeljék meg a büntetési tételeket. A koalíció azonban fütyül az ügyészek ügyészének kérésére. Ficóék terve továbbra is az, hogy ha valakit legalább 650 ezer euróval kennek meg, akkor annak a személynek ne legyen sok gondja a börtönőrökkel. Žilinka bírálta a kormány javaslatát, mert szerinte a módosítások nem tartják kellőképpen távol a potenciális elkövetőket a bűncselekményektől. A házelnök meg hozta a sunyi formáját és az irománnyal összefüggésben nem hajlandó nyilatkozni.

Ciki a reformcsomag

Pedig az idő előrehaladtával egyre cikibbnek tűnik ez az egész "reformcsomag", amit már egy egészen konkrét ügyhöz is hozzárendeltek a paragrafusok értői. Az történt ugyanis, hogy a gyilkosságok megrendelése miatt 25 évre lesittelt alsóhatári expolgármester perújítási kérelmet adott be és emiatt a specializált büntető bíróság meg leállította Dora Ferenc ingatlanjának árverési eljárást. A derék bírók a vonatkozó döntésben a parlamentben jelenleg tárgyalt törvénymódosításra hivatkoznak, ami tulajdonképpen megszüntetné a vagyonelkobzásos ítéleteket. Ez meg egyre kevésbé tetszik az embereknek, akik egyre nagyobb tömegben vonulnak ki a városaink utcáira-tereire, hogy tiltakozzanak a maffiabarát intézkedések ellen.

Szükség van a nőkre

Nem egészen két hónap múlva új államfőt választhatunk, ki tudja, addig megmarad-e demonstrációk hőfoka. Ez a kérdés Pellegrinit is kell, hogy izgassa, hiszen a koalíciós banda elsőszámú jelöltje mégiscsak a Hlas első embere. És ő is láthatta a felmérést, miszerint még a kormánypártok szavazóinak körében is ellenállást vált ki az, hogy Ficóék a továbbiakban alig büntetnék a korrupciót. Ha az ellenzék ügyesen tematizálja ezt a kérdéskört, a házelnök számára rosszul sülhetnek el a választások. És simán akadhatnak olyanok, akik árgus szemekkel követik a folyamatokat és úgy látták, megéri euróezrekben fogadni Pellegrini legkomolyabb ellenfele, Ivan Korčok győzelmére. Az egyik bukméker már el is árulta, hogy egyelőre többen fogadtak a volt külügyminiszter végső diadalára, mint Pellegriniére. Ám arra nem nagyon lehet fogadni, hogy egy nő nyerné a választásokat, ugyanis a 11 jelölt mindegyike az erősebbik nemet képviseli. Emiatt meg a jelenlegi államfő, Zuzana Čaputová sajnálkozik, mert szerinte a nőkre szükség van politikában, hiszen ahogy jelen vannak a társadalomban, úgy a közügyek intézésében is jelen kell lenniük. Talán majd öt év múlva.

Nincs helye a vitának

Idén viszont szinte biztos, hogy Pellegrini és Korčok között dől el a küzdelem. Az exdiplomata, aki civilként nevezett be a kampányba, már lépett is, és vitára hívta ki a hlasos pártelnököt. A korábbi miniszter nem másról akar szópárbajt folytatni, mint a rengeteg vitát kavaró Btk. módosításáról. Pellegrini reagált is a felkérésre, azonban elutasítóan, mert azt szögezte le, hogy nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a "reformcsomag" az elnökválasztási kampány első számú témájává váljon. A Hlas vezetője szerint egy államfőnek széles körű elképzeléseket kellene felvázolnia, és nincs szükség arra, hogy egy mihaszna parlamenti törvénymódosításra összpontosítsunk. Meg különben is, az embereket teljesen más problémák foglalkoztatják. Az tehát lehetőleg hagyjon mindenkit hidegen, ha korrupt politikusok röhögnek a markukba.

Menesztenék Danko nagyasszonyát

Közben az ellenzéki padsorokban azzal is foglalkoznak a képviselők, hogy minél hamarabb fenéken billenthessék az SNS "nagyasszonyát", aki a kulturális tárcát hivatott igazgatni. De Martina Šimkovičová nem ezt teszi, hanem csak rendületlenül ontja magából a bugyutaságait. Ebből lett elege a PS-nek és az SaS-nek, és a két párt emberei benyújtották a szükséges aláírásokat a nemzeti tanács rendkívüli ülésének összehívásához, ahol távozásra szólítanák fel a minisztert. Na, nem mintha ez a törekvés sikerre lenne ítélve, hiszen a parlamenti matek ezt nem adja ki, de legalább Andrej Danko mérgelődhet egy sort, hogy már megint bántják a nemzeti érdekeket felvállaló szuverenistákat. És ha Danko duzzog, abból baj nem lehet. Legfeljebb tölt magának néhány pohárkával és valami újabb performanszt kreál nemes dühében. Aminek meg Pellegrini ihatná meg a levét.

Sidó Árpád