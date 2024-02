Az egészségügyi tárca nem engedélyezné a gyógyszerek patikán kívüli árusítását

Az egészségügyi minisztériuma a közeljövőben nem tervez olyan törvénymódosítást, amely lehetővé tenné, hogy a recept nélkül kapható gyógyszereket a gyógyszertárakon kívül is árusítani lehessen.

-illusztráció- (Fotó: Unsplash)

Tervezi azonban, hogy egyeztetni fog a kérdésről a gazdasági szereplőkkel – tájékoztatta a minisztérium a TASR hírügynökséget.

„A gyógyszerek forgalmazását és kiadását törvény szabályozza. Szigorú szabályok vonatkoznak a helyiségekre, a személyzetre, a tárolásra, a veszélyes hulladék megsemmisítésére is. A szabályok bármilyen, más vállalkozások számára kedvező enyhítése diszkriminatívnak tekinthető"

– fogalmazott a Gyógyszer- és Orvostechnikai Eszközök Beszállítóinak Szövetsége (ADL) és a Szlovák Vegyipari és Gyógyszeripari Szövetség (ZCHFP).

Hangsúlyozták, hogy a gyógyszertárakra vonatkozó jelenlegi szigorú szabályozás a páciensek biztonságát szolgálja. A szakmai vélemények szerint ha a gyógyszerekhez egyszerűbben hozzá lehetne férni, az esetleg helytelen gyógyszerhasználathoz vezethet, vagy a túladagolás kockázatát hordozza magában, de a kontraindikáció veszélye is fennáll. Úgy gondolják, ha a gyógyszertárakon kívüli is kapni lehetne a gyógyszereket, az veszélyeztetné a helyes forgalmazási gyakorlatot. A szakmai szervezetek hozzátették azt is, hogy a jelenlegi gyakorlat mellett is egyszerűen hozzá lehet férni a gyógyszerekhez.

A kockázatokkal az egészségügyi tárca is tisztában van.

„A minisztérium a közeljövőben nem tervez olyan jogszabály-módosítást, amely lehetővé tenné, hogy egyes gyógyszereket a gyógyszertáron kívül is árulni lehessen, mivel ez veszélyes lehet. Mi is azon a véleményen vagyunk, hogy Szlovákiában egyszerűen elérhetők a recept nélkül kapható gyógyszerek a patikákban is"

– szögezte le az egészségügyi minisztérium.

TASR