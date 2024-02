Hátborzongató és szívszorító az iskola tetejéről leugrott Roman végakarata és üzenete, ami végig ott volt a mobiljában

Roman szülei több mint két hónappal a tragédia után kapták vissza a rendőrségtől a fiú mobiltelefonját. Vártak arra, hogy megtudhassák, mit tartalmaz fiuk búcsúlevele, ami végig ott volt a mobiljában, "egy utolsó üzenet mindenkinek" cím alatt.

Roman

A 15 éves Roman novemberben leugrott a parchovanyi (Tőketerebesi járás) alapiskola tetejéről, és így vetett véget az életének. Az eset azóta is foglalkoztatja a társadalmat, különös tekintettel az iskolai zaklatások kezelésére, és Roman szülei már korábban is jelezték, hogy az intézmény falain belül nem az első ilyen esetről van szó, sőt, az ilyesmit rendszerint elhallgatják.

A Joj TV szerint a levél néhány nappal az öngyilkosság előtt született, több személytől konkrétan is elbúcsúzik benne, többeknek pedig egyénenként, de csoportosan is üzen. A szülők beleegyezésével a Joj TV részleteket közöl az üzenetből, annak egyes részei elemzésébe pedig specialistát is bevonnak.

A fiú bekezdésekre bontva üzen édesanyjának, édesapjának, közösen a szüleinek, testvérének, a parchovanyi iskola igazgatójának, az egész kilencedikse osztálynak, továbbá barátainak, többek között Csehországban. A téma érzékenységére való tekintettel a Joj TV jelezte, némely részeket, elsősorban az őt zaklató diáktársainak, illetve az igazgatónak szánt üzenete egy részét csak azt követően közlik le, hogy konzultáltak erről szakemberrel, tekintettel arra is, hogy Roman diáktársai fiatalkorúak.

Tízoldalas búcsúlevele végén Roman leírta az összes e-mail címét, a kódjaival együtt, amelyekkel szülei hozzáférhetnek. Részletesen leírta azt is, hogyan juthatnak be szülei a számítógépébe, többek között megadta annak PIN kódját is.

"Remélem legalább valaki elég intelligens volt, és ezt most olvashatják - kezdi levelét, utalva arra, hogy azt először is meg kellett találni. - Amennyiben azt valaki olvassa, akkor már bizonyára öngyilkosságot követtem el, de legalábbis megkíséreltem."

A levelet november 15-én hajnali 1.30 környékén kezdte írni és szerepelt benne az is, hogy épp bevett valamilyen antidepresszánst, amitől viszont csak a gyomra fájt. Azt mondta, hogy ezzel épp csak bedrogozta magát.

Édesanyjának azt üzente, hogy csak néha haragudott rá, de csak mikor már 15 éves volt és nem engedte őt el bármikor, bárhova, hanem mindig magyarázkodnia kellett. "Röviden csak szeretném megköszönni, te voltál a legjobb anya a világon, nem kaphattam volna jobbat, utoljára mondom, hogy szeretlek" - írta.

"No, szevasz, apu, sírsz? Ha igen, akkor ne tedd. Ahogy te mondanád, most már egy jobb helyen vagyok, ünnepelni kell, nem szomorkodni" - üzente édesapjának annak kapcsán, hogy ő ugyanígy vigasztalta őt, amikor elveszítette a nagybátyját, és szomorú volt. Elmondta apjának, hogy bármilyen anyagi jellegű dolog, amit kapott tőle, nem helyettesítette azt, hogy kevés időt töltöttek együtt. Hiányzott neki a társasága, idegenként érezte magát néha mellette. "Igazság szerint alig tudok rólad valamit. Ha itthon is voltál, akkor is mentél valahova vagy segítettél valakinek - írta. - Természetesen tisztellek és mindent köszönök neked. Te vagy a legjobb apa a világon, csak azt sajnálom, hogy nem tölthettünk együtt több időt. Utoljára írom, hogy szeretlek, apu."

Üzent az igazgatónak is, a Joj TV viszont ebből egyelőre csak annyit közölt, hogy "most már ünnepelhet, nem megyek többé iskolába".

Kilencedikes osztálytársainak írt üzenetével kapcsolatban szintén először pszichológussal konzultálnak. Roman ugyanis a telefonba ít végakarata szerint azt kívánta, hogy üzenetét minél több kilencedikes előtt olvassák fel. A konkrét szöveget nem, de annyit azért közölt Joj TV, hogy fekete humorral indít az üzenetben, és diáktársainak arról "dicsekszik", hogy már nem kell többé jönnie iskolába. Leírta azt is, hogy a két diáklányon kívül, akik zaklatták, hogyan látja a többieket.

"Igazából nem tudom, hogy mit tettem ellenetek. Szerintem ti magatok se tudjátok, ha jobban belegondoltok, mégis mi rosszat tettem, ami miatt már vagy 5 éve úgy viselkedtek velem, mint valami hulladékkal" - írta.

Amit Roman leírt, az a szülőket igazolja, hogy a fiú panaszkodott otthon a zaklatásokról. Roman az édesanyja szerint gyakran jött haza sírva az iskolából, és arról beszélt, hogy az a bizonyos két lány kineveti a külseje, frizurája miatt, azt mondták, úgy néz ki, mint valami szerencsétlen perverz.

A Joj TV szerint a leveléből kiderül, hogy az iskolában szenvedett, és nem kapott segítséget. Leírja azt is, hogy ez az egész iskolai környezet őt leépítette és tönkretette emberként. A diákoknak szánt üzenetét is viszont pozitívan zárja, azt írva: "Végeredményben a nap végén mindnyájatokat szeretem, még ha némelyikőtöket jobban is, mint másokat, de mindegyikőtöknek szép és boldog életet kívánok, most már Roman free".

A barátaihoz fordult az üzenet egy részében, és abban egy lányt is megszólított, aki tetszett neki, és beismeri, hogy egy kapcsolat megmenthette volna őt, a dolgok érzelmi megélése és a szenvedése miatt viszont képtelen volt arra, hogy partnert találjon. "Talán nem is szerettem annyira beléd, hogy az szerelem lett volna, hanem csak azért, mert te voltál az egyetlen szép lány, aki beszélgetett velem és nem zavarta a jelenlétem" - írta neki.

Roman apja a tévének elmondta, fiuk levele nem nyugtatta meg őket, de teljesíteni szeretné az utolsó kívánságát és felolvasni azt a kilencedikesek előtt.

"Az osztályban fogom felolvasni, amelyikbe Romanko járt. Zaklatták őt, erről a levelében is ír, és azt az igazgatónak, Račkovskýnak írja. Neki is fel akarom olvasni Roman üzenetét, ahogy ő írta, a sírból" - mondta.

Úgy gondolja, fia zaklatási ügyét nem söpörhetik a szőnyeg alá. "A fiam öngyilkos lett. Zaklatták őt a diáklányok, akik mikor Roman az iskola tetején állt, azt kiabálták neki, hogy ugorjon le és undorító módon sértegették. Pszichológushoz járt, pszichiáter segítségét is kértük. Az iskola ezt mind tudta. Ez az egész oda vezetett, hogy leugrott a tetőről" - magyarázta.

(Joj TV)