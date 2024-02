Holtan találták meg a 18 éves fiatalt, akit már egy hónapja kerestek

Egy hónapos keresés után szombaton holtan találták meg az eltűnt 18 éves szeredi (Galántai járás) Martin K.-t, írja a Záchranný systém (ZSS).

Képek forrása: Facebook (Záchranný Systém Slovensko)

A fiatal férfi január 3-án tűnt el, amikor is elment otthonról és azóta senkivel nem vette fel a kapcsolatot. Minden holmiját otthon hagyta, a mobiltelefonját is. Tíz keresési akciót szerveztek a megtalálása érdekében. „Csónakkal és gyalogosan is kerestük a Vág partjánál” – írja a ZSS.

(čas.sk)